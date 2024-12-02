俄潛艦現蹤經濟海域 菲律賓：未違反國際法

菲律賓海軍證實，一艘俄羅斯潛艦最近出現在菲律賓位於南海的專屬經濟區（EEZ），但澄清它的航行並未侵犯菲國主權，也沒有違反國際法。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天說，俄羅斯UFA 490號攻擊潛艦於11月28日出現在菲律賓中北部西明多羅省（Occidental Mindoro）以西大約80海里的海域，位於菲國200海里專屬經濟區之內。

崔尼代表示，菲律賓海軍接獲通報後立即派遣驅逐艦黎薩號（BRP Jose Rizal）以及軍機進行監控及伴航，並透過無線電聯絡，俄國潛艦隨即回報身分及意圖，語氣友好。

他補充，這艘俄羅斯潛艦剛在馬來西亞的亞庇（Kota Kinabalu）參加完軍事演習，在返回海參崴時通過了「西菲律賓海」（West Philippine Sea）。

「西菲律賓海」是菲律賓政府對己方在南海索討區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

截至昨晚，俄羅斯潛艦已航行至菲律賓北部，且繼續北行，未有侵犯性的行動。

菲律賓與中國正因南海爭議而處於緊張，俄羅斯與中國建立「無上限」夥伴關係，因此俄羅斯潛艦的現蹤引發關注。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天被菲國媒體記者堵訪時說，俄羅斯潛艦的出現「令人非常擔憂」。

另一方面，菲律賓國家安全會議（NSC）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）澄清，這艘俄羅斯潛艦並未違反國際法。

馬拉雅說，俄羅斯潛艦沒有進入菲國領海，而是在公海航行，根據聯合國海洋法公約（UNCLOS），外國船艦可行使自由航行權，通過他國的專屬經濟區。

他表示，俄羅斯潛艦並未在菲國專屬經濟區盜取天然資源、進行科學研究或徘徊，「它沒有任何不法行為。」