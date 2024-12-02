驚險畫面曝光！東京銀座香奈兒聖誕裝飾傳起火燃燒 店員自行滅火
日本東京中央區銀座３丁目的香奈兒銀座店當地時間2日傍晚6時10分左右傳出火災，疑為香奈兒的大型蝴蝶結聖誕裝飾起火燃燒。
社群媒體X流傳的片和影片顯示，店內聖誕裝飾正在燃燒並冒出黑煙，而店員手持滅火器，試圖將火勢撲滅。起火原因有待釐清。
【火事情報】東京都中央区銀座シャネル銀座店付近イルミネーション燃える火災12月2日 #銀座 #中央区 #CHANEL #火災 : 事件事故・災害速報ニュース https://t.co/ek3pxQU0fp #NHK #シャネル 火事消防車サイレン場所火元 pic.twitter.com/LzDP4oqRLT— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) December 2, 2024
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