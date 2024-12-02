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驚險畫面曝光！東京銀座香奈兒聖誕裝飾傳起火燃燒 店員自行滅火

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本民眾經過香奈兒銀座店。圖／擷取自YouTube
日本民眾經過香奈兒銀座店。圖／擷取自YouTube

日本東京中央區銀座３丁目的香奈兒銀座店當地時間2日傍晚6時10分左右傳出火災，疑為香奈兒的大型蝴蝶結聖誕裝飾起火燃燒。

社群媒體X流傳的片和影片顯示，店內聖誕裝飾正在燃燒並冒出黑煙，而店員手持滅火器，試圖將火勢撲滅。起火原因有待釐清。

X 社群媒體 香奈兒

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