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喬治亞抗議衝突警方催淚瓦斯驅離 多人遭拘44人送醫

中央社／ 特比利西2日綜合外電報導

俄羅斯的新聞通訊社今天報導，喬治亞親歐民眾抗議政府暫停加入歐洲聯盟（EU）談判走上街頭示威，警方發射水砲與催淚瓦斯驅離抗議群眾。根據當局，目前已有多名抗議民眾遭拘留，以及44人送醫。

路透社報導，示威民眾連日來走上街頭，抗議執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream party）日益獨裁，立場親俄和西方關係漸行漸遠。

喬治亞警方今天凌晨將抗議民眾驅離國會大廈，結束了長達數小時的警民對峙，同時警方也就地取材開始架設路障。

俄羅斯的新聞通訊社指出，遭驅離的抗議民眾與警方爆發衝突，他們朝執法人員扔擲爆竹，警方則發射高壓水砲和催淚瓦斯回擊。

另據美聯社報導，喬治亞內政部官員表示，親歐民眾抗議行動已造成44人送醫，當中包括27名抗議民眾、16名警方人員和1名媒體工作者。

喬治亞去年12月取得歐盟候選國身分，只要達到歐盟建議條件，就能成為正式會員國，但在國會通過被廣泛視為重創民主自由的「境外影響力法」後，不但入盟喊卡，財政支援也停擺。

俄羅斯 歐盟 驅離

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