緬甸海軍扣留泰國漁民 泰國交涉籲盡快放人

緬甸海軍日前對泰國漁船開火，造成1名泰國漁民身亡，緬軍並扣留了一艘泰國漁船及漁船上的31名漁民，其中包括4名泰國人。泰國外交部表示會透過各種管道要求緬方盡快釋放4名泰國人。

11月30日晚間，傳出緬甸海軍在泰國南部拉廊府（Ranong）外海對正在作業的泰國漁船船隻開火，泰國國防部發言人塔納提（Thanatip Sawangsang）稍後發布聲明指出，事發當時有15艘漁船在拉廊府外的緬甸領海內4至5.7海浬作業，緬甸海軍巡邏船對其中2艘漁船開火。

塔納提指出，有3個泰國漁民因此跳海，其中1人溺水身亡，另外2人被泰國軍方救起，緬甸軍方並扣留了其中一艘漁船和船上的31名漁船作業人員。泰國海軍第三軍區指揮官蘇瓦（Suwat Donsakul）指出，這31人包括4名泰國人和27名緬甸人。

泰國外交部長馬利（Maris Sangiampongsa）今天透過影片發布聲明指出，泰國外交部今天與緬甸駐泰大使開會，緬甸駐泰大使除了表示哀悼之外，並表示會以最高層級向緬甸政府提起此事件。

馬利表示，他也已向緬甸外長談及此事，希望緬甸政府以最快速度處理，泰國駐緬甸大使今天會到緬甸首都奈比多和緬甸外交部次長討論此事。

馬利表示，貝東塔領導的泰國政府和泰國外交部會盡全力解決此事，以泰國人的安全為優先，並會透過各種層級和管道要求盡快釋放4名泰國漁民。