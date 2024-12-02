冰島提前大選揭曉 社會民主聯盟擊敗執政黨

冰島國家廣播公司（RUV）今天報導，冰島提前舉行的國會選舉落幕，反對黨社會民主聯盟勝選，擊敗總理貝尼狄克遜（Bjarni Benediktsson）領導的獨立黨。

法新社報導，計票結束後，弗羅斯塔多蒂爾（Kristrun Frostadottir）領導的社會民主聯盟（SocialDemocratic Alliance）以20.8%得票率位居第一，將在63席國會中取得15席，得票率是2021年上次選舉9.9%得票率的兩倍多。

計票結果陸續出爐後，弗羅斯塔多蒂爾對法新社表示：「我對我們的表現自豪，我們清楚看到人們希望政治面貌改變。」

貝尼狄克遜領導的獨立黨（Independence Party）以19.4%得票率取得14席，低於2021年的24.4%，是該黨歷來最糟的結果。排第3的是自由改革黨（LiberalReform Party），得票率15.8%。

貝尼狄克遜今年10月中宣布3黨組成的左右翼執政聯盟瓦解，冰島提前近1年舉行國會選舉。

獨立黨、左派綠色運動（Left-Green Movement）和中間偏右進步黨（Progressive Party）組成的執政聯盟，是因移民和對待尋求庇護者等問題意見分歧而垮台。左派綠色運動支持率更是大幅流失，得票率只有2.3%，還不到進入國會的5%門檻。