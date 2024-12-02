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陸媒：中印兩軍舉行救援減災聯合演習

中央社／ 台北2日電

中國與印尼「和平神鷹-2024」聯演開始儀式昨天在雅加達和萬丹省的印尼國民軍多個營地同步舉行。中印兩軍聯演指揮部成員透過電視電話會議系統參加儀式。

據中國和印尼雙方共識，11月底至本月上旬，兩軍將在印尼展開「和平神鷹-2024」人道主義救援減災聯合演習。中國國防部表示，這是中國和印尼軍隊首次舉行此類演習，有利深化兩軍合作，提升部隊聯合行動能力，對維護地區和平穩定具積極意義。

中新社1日報導，雙方參演官兵在儀式上舉行佩戴聯演標識、提問交流互動、集體合影等活動。儀式結束後，雙方官兵以「人道主義救援減災」為主題，按計畫轉入聯合自然災害救援行動演訓階段。

報導表示，中印這次聯演涵蓋陸海空三軍力量，涉及搜索探測、醫療救護、撤離安置、核生化防護以及傘降投送等科目，兩軍參演官兵將就戰法理念、訓練模式、軍事文化等深入交流，增進兩國軍事合作互信。

印尼 國防部 演習

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