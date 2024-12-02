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俄烏中東亞洲風雲緊 全球百大軍火商營收增

中央社／ 斯德哥爾摩2日綜合外電報導

斯德哥爾摩國際和平研究所今天報告說，受俄烏戰爭加薩走廊戰事及亞洲緊張局勢影響，全球百大軍火商去年營收增加，俄羅斯和中東武器製造商業績增幅明顯。

法新社報導，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）報告，全球百大軍火商去年武器和軍事服務銷售總額6320億美元，成長4.2%。

報告執筆人指出，全球軍火商2022年因供不應求而營收下滑，但其中許多業者在去年成功增加產量。經追蹤發現100家企業去年營收首度全部超過10億美元，這是需求激增的跡象之一。

●全球趨勢向上 美兩大軍火商走下坡

SIPRI軍事支出暨武器生產計畫研究員史卡拉札托（Lorenzo Scarazzato）在聲明中表示：「2023年軍火營收顯著增長，這種情況很可能會持續到2024年。」

史卡拉札托還說，全球百大軍火商的銷售額「仍未完全反映需求規模，且許多公司已展開招聘活動，顯示他們對未來業績持樂觀態度」。

SIPRI表示，在滿足加薩走廊（Gaza Strip）戰事、俄烏戰爭、東亞緊張局勢升溫及其他地區重整軍備計畫相關的需求方面，規模較小的製造商效能更高。

SIPRI軍事支出暨武器生產計畫主任田楠（NanTian）告訴法新社，「他們之中有許多要不是專攻某個零組件，就是打造需要一套供應鏈的系統」，因此他們反應更快。

全球前100大軍火商中有41家是美國企業，這些美企去年銷售額成長2.5%，仍占全球百大軍火商總營收的一半。

然而全球前兩大軍火商洛克希德馬丁（LockheedMartin）和RTX的營收分別下滑1.6%和1.3%。RTX前身是雷神技術公司（Raytheon Technologies）。

田楠說，這類巨擘「往往依賴複雜、多層的供應鏈，因此在2023年容易持續受到供應鏈挑戰」。

●歐洲慢半拍 俄企營收增幅明顯

前百大軍火商中，歐洲占了27家，而歐洲的軍火商營收平均增幅僅0.2%。製造複雜武器系統的歐洲各集團去年仍在履行舊合約，因此營收數字並未反映之後的訂單湧入。

SIPRI指出，與此同時，在俄烏戰爭「相關需求推動下，其他若干歐洲製造商的軍火營收大幅成長，尤其是彈藥、大砲、防空和陸地系統」。

來自俄羅斯的數據雖不完整，但明顯有經濟日益專為戰爭發展的跡象。

根據報告，排名中的兩家俄羅斯集團營收成長40%，主要受惠於國企「俄羅斯技術國家集團」（Rostec）營收成長49%。

●中東、亞洲局勢助長軍售 百大名單含中科院

受俄烏戰爭及以哈戰爭開打頭幾個月影響，中東地區軍火商營收平均成長18%。巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列，以方隨後在加薩走廊展開攻勢。

排名中的3家以色列軍火商銷售額達到創紀錄的136億美元，年增15%。無人機製造商拜卡（Baykar）等總部位於土耳其的3個集團銷售額成長24%，主要受到烏克蘭和土耳其國防投資激勵。

亞洲方面，重整軍備的趨勢在4家南韓製造商的銷售成長中尤為明顯，營收平均成長39%；5家日本企業平均成長35%。

與此同時，「在經濟放緩情況下」，9家中國製造商營收僅成長0.7%，但銷售總額仍達到1030億美元。

報告還提到百大名單中唯一的台灣機構國家中山科學研究院（NCSIST），軍火營收成長27%，達到32億美元。

俄烏戰爭 俄羅斯 加薩走廊

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