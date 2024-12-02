聽新聞
0:00 / 0:00
全球首例！比利時「性工作者勞動法」上路 享健保、產假、退休金
英國廣播公司（BBC）報導，比利時近期獨步全球推出第一部「性工作者勞動法」，保障性產業工作者獲得正式傭雇合約，並且比照其他勞工享有同樣福利，包含健康保險、退休金、產假和病假。
報導指出，現在全球有數千萬名性工作者，比利時在2022年正式合法化性工作，目前在德國、希臘、荷蘭和土耳其等國，性工作是合法的。
然而，保障就業權利和合約則是全球首次。
人權觀察（Human Rights Watch）研究員柯爾布萊德（Erin Kilbride）表示，這是一項激進舉措，也是這個產業迄今在全球中最好的進展，並且呼籲每個國家都應朝這個方向邁進。
受訪的比利時性工作者蘇菲談到，她生產前一周還在工作，第五胎剖腹產被醫師要求臥床休息6周，可是身為五寶媽根本沒得選，「我不能停下來，我需要賺錢」，現在能獲得雇主支付的產假很重要。
報導描述，對許多性工作者而言，這是維持生計的必要工作，然而法律的出台速度卻不夠快。
另一位受訪的性工作者梅爾透露，有次被客人要求不戴保險套口交，但當時妓院內爆發性傳染病，讓她嚇得膽戰心驚又束手無策，「我只能在德行並和賺不到錢中做出選擇」。
現在有了合約，梅爾可以拒絕任何讓她感到不舒服的客人或性行為，要求雇主不得違反條款，應依法保護員工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言