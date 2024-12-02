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全球首例！比利時「性工作者勞動法」上路 享健保、產假、退休金

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
比利時近期獨步全球推出第一部「性工作者勞動法」，圖為布魯塞爾的比利時王室皇宮一面國旗飄揚。路透
比利時近期獨步全球推出第一部「性工作者勞動法」，圖為布魯塞爾的比利時王室皇宮一面國旗飄揚。路透

英國廣播公司（BBC）報導，比利時近期獨步全球推出第一部「性工作者勞動法」，保障性產業工作者獲得正式傭雇合約，並且比照其他勞工享有同樣福利，包含健康保險、退休金、產假和病假。

報導指出，現在全球有數千萬名性工作者，比利時在2022年正式合法化性工作，目前在德國、希臘、荷蘭和土耳其等國，性工作是合法的。

然而，保障就業權利和合約則是全球首次。

人權觀察（Human Rights Watch）研究員柯爾布萊德（Erin Kilbride）表示，這是一項激進舉措，也是這個產業迄今在全球中最好的進展，並且呼籲每個國家都應朝這個方向邁進。

受訪的比利時性工作者蘇菲談到，她生產前一周還在工作，第五胎剖腹產被醫師要求臥床休息6周，可是身為五寶媽根本沒得選，「我不能停下來，我需要賺錢」，現在能獲得雇主支付的產假很重要。

報導描述，對許多性工作者而言，這是維持生計的必要工作，然而法律的出台速度卻不夠快。

另一位受訪的性工作者梅爾透露，有次被客人要求不戴保險套口交，但當時妓院內爆發性傳染病，讓她嚇得膽戰心驚又束手無策，「我只能在德行並和賺不到錢中做出選擇」。

現在有了合約，梅爾可以拒絕任何讓她感到不舒服的客人或性行為，要求雇主不得違反條款，應依法保護員工。

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