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羅馬尼亞國會大選出口民調：極右派大有斬獲

中央社／ 布加勒斯特1日綜合外電報導

羅馬尼亞媒體公布的出口民調，執政的左派社會民主黨在今天國會大選中取得領先，但是極右翼陣營大有斬獲。

路透社報導，出口民調結果顯示，社會民主黨（PSD）、極端民族主義陣營的團結羅馬尼亞聯盟（AUR）將分別獲26%、19%選票；兩者目前在國會分別擁有32.5%、8.5%席次。

法新社報導，根據出口民調，極右翼政黨一共將拿到約30%選票，意味國會恐分崩離析。

這是繼11月24日總統大選首輸投票之後，羅馬尼亞再度進行選舉。那次大選結果，相對沒沒無聞的極右派候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）取得領先而進入決選。

政治分析家指出，他的出人意表勝出為極端民族主義和強硬右派政黨注入活力，包括公然親俄羅斯的部分政黨。此一態勢恐削弱羅馬尼亞挺烏克蘭立場，並開啟專制政策之路。

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