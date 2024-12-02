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韓環團：釜山河口美景 藏塑膠微粒汙染

聯合報／ 特派記者邱怡瑄／釜山報導
洛東江河口生態中心內有各種候鳥、生物標本。特派記者侯永全／釜山攝影
洛東江河口生態中心內有各種候鳥、生物標本。特派記者侯永全／釜山攝影

從釜山乙淑島的洛東江河口生態中心向南眺望，隱約可見幾座小島在地平線上浮現。幾縷陽光穿透厚重的雲層，輕柔地灑落在平靜的洛東江面上，構成一幅歲月靜好的景象。

但美景之下暗藏汙染。環保團體「綠色生活」代表、六十五歲的白海柱指著遠方小島說，垃圾沿著洛東江流往出海口後，很容易會卡在島上。若和廢棄漁網纏繞在一起，形成為難以搬運的巨大垃圾。

白海柱在釜山長大，對流經安東一帶的洛東江相當熟悉，白海柱帶著記者在島上生態中心參觀時，對洛東江的歷史和生態如數家珍；更指著其中一隻黃嘴天鵝標本說，這是他十多前年在河口地發現的受傷鳥類。當年他幫這隻黃嘴天鵝做心肺復甦，可惜回天乏術，才被送往中心做成鳥類標本，「每次看到牠就覺得好可惜。」

白海柱除了關注大型塑膠廢棄物，還有近年蔚為話題的塑膠微粒。自然地理期刊二○一八年研究指出，繼英國的默西河和南韓的仁川–京畿道海岸之後，洛東江下游的塑膠微粒濃度是全球第三高。

塑膠微粒 天鵝 廢棄物

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