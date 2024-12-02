全球塑膠公約未達共識 產量設上限最大爭議點

近200國代表1日在全球減塑會議的最後一天緊鑼密鼓協商全球塑膠公約，最後仍未能達成共識。其中，「雄心壯志聯盟」、「志同道合聯盟」兩大陣營歧見深，最大爭議點在於是否對塑膠產量設定上限，即便「加班」協商，全球塑膠公約仍落空。

全球減塑會議敲定潛在結果的全體會議直到當地時間1日晚間9時才開始。會議主席瓦迪維索表示，還需要更多時間協商。

巴拿馬對於設定全球減塑目標提案，獲得美國和歐盟等100多國支持。全球生產超過4億噸的新塑膠產品，若不調整政策，塑膠產量到2040年時可能增加40%。

不過沙烏地阿拉伯等石化產品生產國強烈反對設定塑膠產量目標，希望公約能聚焦加強管理塑膠廢棄物與回收，並試圖運用阻撓共識決的程序策略，延後協商。

一些國家代表認為草案內容不夠強硬，迦納認為草案全都是自願措施，不會終結塑膠汙染，必須要有強制各方遵守的協定。