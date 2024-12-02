兩大陣營意見分歧 談了七天…全球塑膠公約難產

全球塑膠公約第五輪談判（INC-5）1日為最後一天，原訂晚上7時30分召開全體會議，INC主席瓦迪維索遲了一個多小時才出現，並宣布塑膠公約無法如期在INC-5定案，「我們在釜山取得重大進展，但工作尚未完成，必須懷著務實態度繼續前進。」

環境資源研究發展基金會顧問洪榮勳以觀察員與會，1日釜山當地時間下午5時，洪榮勳就已經聽到可能延會至明年的風聲。

洪榮勳表示，雖然INC主席從會期第一天堅定表示公約會在INC-5出爐，「我認為只是信心喊話。」從當天各國陳述立場到後續四個小組的討論過程，可以發現各方意見分歧。

全球塑膠公約在制定之初，訴求管理「搖籃到墳墓」的全生命周期塑膠。但這也是歷屆談判衝突最多之處，歐盟等76國組成「雄心壯志聯盟」（High Ambition Coalition），希望全球有一致規範、從源頭管理塑膠生產，並逐步淘汰有害的化學物質；但伊朗、沙烏地阿拉伯等產油國組成的「志同道合聯盟」（Like-Minded Group）則將重點放在下游回收及廢棄物處理，並主張由各國政府自行決定做法。

INC-5最後一天，各方心情像洗三溫暖。「雄心壯志聯盟」1日上午首度在INC-5公開呼籲要制定強而有力的公約。但下午終版修訂草案出爐，新版草案受到環保團體和公民組織多方批評，多數公民團體對結果相當失望。

爭議最大的條文為第3條「塑膠產品與化學品」、第6條「生產」及第11條「資金機制」經過兩天私下磋商後，其條文約束力被認為比前一版還低，代表「文字未定」的括號更大量出現。而第6條中「該條款不存在」及「塑膠減產」的兩備選條文仍存在，唯「塑膠減產」文字較前一版加入許多括號，顯示磋商期間各方對此嚴重分歧。

外界對於此次全球塑膠公約談判寄予厚望，但為期七日的會議，最終仍未達成共識。台灣環境部此次也派員赴釜山參加，環境部長彭啓明日前表示，將密切注意談判進展，2日環境部也將召開記者會，說明此次觀察、及台灣政策變化。