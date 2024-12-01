喬治亞親俄總理取消入歐談判引抗議 促親西方總統按時下台

針對喬治亞總統佐拉比契維利前一日稱，由於新國會不合法，她將拒絕卸任的說法，總理科巴伊澤今天表示，總統在本月任期結束後必須離任，且不會舉行新的國會選舉。

路透社報導，佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）昨天表示，由於新國會不合法，無權選出她的繼任者，她將繼續留任。

擁有380萬人口的喬治亞位處歐亞交界，自科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）領導的「喬治亞之夢」（Georgian Dream）政府11月28日宣布，未來4年將暫停加入歐盟的談判後，該國便陷入危機。

喬治亞首都特比利西（Tbilisi）過去3個晚上爆發了大規模反政府抗議活動，警方對群眾發射水砲和催淚瓦斯。歐盟和美國對於喬治亞偏離親西方路線、回歸俄羅斯的軌道感到憂心。

面對美國的譴責和本國總統的對抗，科巴伊澤今天讚揚警方鎮壓抗議者，認為這些民眾是在外國指使下，試圖破壞國家穩定。

美國批評喬治亞對示威者「過度使用武力」，科巴伊澤予以駁斥。

法新社報導，儘管選後危機導致國內外對總理的合法性提出質疑，科巴伊澤今天還表示，他將不會舉行新的國會選舉。

當被問及執政黨喬治亞之夢是否會同意按照總統、反對派和歐洲議會（European Parliament）要求舉行新選舉，科巴伊澤告訴媒體記者：「當然不會。」

喬治亞之夢宣稱在今年10月有爭議的國會選舉中勝出。