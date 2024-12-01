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全球塑膠公約談判期間 綠色和平活動人士登韓船示威遭拘留…包括1台人

中央社／ 釜山1日綜合外電報導
「綠色和平」組織表示，旗下4名活動人士11月30日登上1艘南韓運輸船，意圖阻止塑膠原料運送到其他地區的塑膠生產工廠，結果遭南韓警方拘留，其中包括1名台籍人士。圖為12月1日釜山，一位南韓環境活動人士在塑膠污染政府間談判委員會第五屆會議會場外抗議。美聯社
「綠色和平」組織表示，旗下4名活動人士11月30日登上1艘南韓運輸船，意圖阻止塑膠原料運送到其他地區的塑膠生產工廠，結果遭南韓警方拘留，其中包括1名台籍人士。圖為12月1日釜山，一位南韓環境活動人士在塑膠污染政府間談判委員會第五屆會議會場外抗議。美聯社

「全球塑膠公約」談判進入最後一天。「綠色和平」組織表示，旗下4名活動人士11月30日登上1艘南韓運輸船，意圖阻止塑膠原料運送到其他地區的塑膠生產工廠，結果遭南韓警方拘留，其中包括1名台籍人士。

綠色和平代表團長暨全球減塑專案負責人福布斯（Graham Forbes）表示，這4名活動人士遭控「非法入侵和干擾商業營運」。全球塑膠公約（Global Plastics Treaty）第五次談判會議（INC-5）11月25日至12月1日在南韓釜山舉行，綠色和平本次派出27人團隊以參觀資格進入談判會場。

據報導，分別來自台灣、英國、德國、墨西哥的4名活動人士昨天在南韓近海登上從韓華道達爾能源（Hanwha Total Energies Petrochemical）工廠裝載有毒塑膠原料丙烯（propylene）的運輸船Buena Alba號，並以可清洗顏料在船上寫下「塑膠致命」（PLASTICKILLS）字樣，藉此呼籲正進行最後一輪談判的各國代表抵制化石燃料與石化產業干涉，確保塑膠減產納入公約內容。

根據綠色和平，本次示威行動持續了12個小時。

目前近200個國家的代表正在釜山進行談判，但部分代表呼籲延長會議，並指責少數國家企圖阻撓與會國家達成雄心勃勃的「全球塑膠公約」。

福布斯說，「我們希望這些活動人士所展現的勇氣能激勵各國代表。他們忍受夜間的嚴寒，只為大聲、明確地宣告，除非減少塑膠生產，否則這項公約將宣告失敗。」

他還說，「我們呼籲南韓當局立即釋放這些活動人士。」

負責管理Buena Alba號的南韓公司Wooil Shipping昨天告訴法新社，受到示威行動影響，「我們整天都無法裝載任何貨物」。

團隊 綠色

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