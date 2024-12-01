KPOP粉絲救地球 向龐大塑膠專輯汙染說不

韓國內容振興院2024年「音樂產業白皮書」指出，只有8%南韓民眾還在用專輯聽音樂。在多數人都在用串流聽音樂的年代，南韓實體專輯近三年卻翻倍成長，2023年超過1.19億張。

然而，一袋袋被丟棄在街頭的專輯也躍上新聞版面。原來，買專輯只是追星入場券，粉絲更注重能否拿到裡面隨機附贈的相片小卡，以及多買一張專輯，就多一個參加簽售會的機會。

「我覺得不應該苛責KPOP粉絲。」KPOP 4 PLANET的成員金那衍說，KPOP 4 PLANET是一群關心氣候變遷的KPOP粉絲所組成的公民團體。金那衍認為，真正要責難的，是那些利用粉絲追星心態、進行惡意綑綁銷售的娛樂公司，南韓四大娛樂公司SM、YG、JYP、HYBE都存在類似的手法。

KPOP 4 PLANET的荷蘭成員瓊（Roza De Jong）說，如果想要搜集不同版本的專輯封面和相片卡，所費不貲，她無法負擔如此高額的花費。「關注KPOP音樂和喜歡的偶像應該要讓人樂在其中、覺得好玩（fun），但如果要花這麼多錢、不斷追逐新的商品，就一點也不有趣了。」

去年，南韓有國會議員在質詢中指出KPOP娛樂公司在專輯、包裝、相片卡的塑膠用量六年內成長14倍，造成龐大的塑膠汙染。KPOP 4 PLANET今年發起「塑膠專輯罪惡（Plastic Album Sins）」倡議，要求娛樂公司停止誘使粉絲過度消費的行銷策略、披露專輯塑膠汙染與碳排關聯，並制定改善計畫。

線上連署很快破萬，KPOP 4 PLANET和消費者團體11月受邀在首爾汝夷島的國會議事堂舉辦論壇，討論KPOP產業與塑膠汙染的關聯。那天，國會議員、學界、音樂產業相關人士都與會，但在那之前，KPOP 4 PLANET向規模最大、專輯銷量成長最快的HYBE遞交粉絲公開信，沒有獲得回應。

企業捨得放下龐大商機嗎？金那衍說，改變的確不容易，但這樣的商業生態徒增環境負擔，「為了賺錢，做出來的專輯立刻就被丟掉，有意義嗎？」釜山展開「全球塑膠公約」最終輪談判，金那衍期待公約能對塑膠減產有進一步討論，也讓更多KPOP粉絲關注這個議題。

從小學因為防彈少年團入坑KPOP，到站在娛樂公司門口舉牌抗議、去國會舉辦論壇並公開發言……投入氣候倡議，19歲的金那衍擁有與同齡人不同的大學生活。面對各種「大場面」，難道不會膽怯？

「不會。」金那衍俐落地回應，「不是只有我一個人站出來，夥伴跟我一起。」金那衍說，KPOP粉絲大多是10至20多歲的年輕人，「氣候變遷會直接影響到我們的未來，如果現在不加入倡議、要求改變，未來只會變得更糟。」