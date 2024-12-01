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禮尚往來？陸對日免簽生效後 傳日本擬簡化大陸公民簽證

中央社／ 台北1日電
中國昨天對日本持普通護照人士試行免簽政策，據日媒報導，日方也正考慮推進簡化中國公民赴日簽證的申請手續。路透alamy
中國昨天對日本持普通護照人士試行免簽政策，據日媒報導，日方也正考慮推進簡化中國公民赴日簽證的申請手續。路透alamy

中國昨天對日本持普通護照人士試行免簽政策，據日媒報導，日方也正考慮推進簡化中國公民赴日簽證的申請手續。

中國政府稍早前宣布擴大免簽國家範圍，自11月30日至明年12月31日，對日本等多國持普通護照人士試行免簽政策。中國外交部發言人毛寧回應媒體表示，中方也當然希望日方「相向而行」，共同努力提升兩國人員往來便利化的水平。

日本經濟新聞表示，中國基於「互惠主義」，一直要求日方放寬中國民眾簽證條件，但是日本目前不接受互免簽證，而在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前也僅是中國對日本單方面免簽，日本很難全面接受中國要求。

不過，陸媒第一財經昨天引述日本讀賣新聞報導稱，日本正在考慮推進簡化中國公民赴日簽證的申請手續。

中國外交部發言人林劍近日宣布，自今年11月30日至明年12月31日止，對持日本、愛沙尼亞、拉脫維亞、保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、馬爾他等9國護照者入境試行30天內免簽政策。

在上述各國中，中國恢復對日本公民免簽最受矚目，被視為中日關係改善的象徵之一。

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