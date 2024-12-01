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罹癌化療後…凱特王妃第4度主持耶誕活動 信件強調愛是最佳禮物

中央社／ 倫敦30日綜合外電報導
英國凱特王妃下週將在倫敦西敏寺主持年度耶誕節頌歌活動。圖為11月10日，英國威爾斯王妃凱瑟琳出席在倫敦市中心白廳紀念碑舉行的紀念週日儀式。法新社
英國凱特王妃下週將在倫敦西敏寺主持年度耶誕節頌歌活動。圖為11月10日，英國威爾斯王妃凱瑟琳出席在倫敦市中心白廳紀念碑舉行的紀念週日儀式。法新社

英國凱特王妃（Kate Middleton）下週將在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）主持年度耶誕節頌歌活動，她在一封信中對受邀賓客表示，「愛」是大家可以互贈的最佳禮物

凱特將於今年12月6日主持耶誕節頌歌活動「耶誕節聚一起」（Together At Christmas），這是她歷來第4次主持這場活動，也是她罹癌接受預防性化療之後、重回公眾面前的最受矚目王室活動。

42歲的凱特在寫給1600名受邀來賓的一封信中，重提有關愛與需要同理心的主題；她之前在個人聲明及更新健康狀況的影片中，曾經談過這些主題。

她在信中說，耶誕節不僅是慶祝的時候，也是反思和緩解日常生活壓力的時刻。

她說，耶誕節故事反映了「我們自身的脆弱」，以及儘管人與人之間存在著差異， 但彼此仍然相互需要。

凱特說：「最重要的是，它（耶誕節）鼓勵我們轉向愛，而不是恐懼...這種愛是我們能收到的最佳禮物。不僅在耶誕節這一天，也在我們生活中的每一天。」

威廉王子（Prince William）本月稍早曾表示，在父王和愛妻罹癌後，過去一年對王室家庭是難熬的日子。威廉將在頌歌活動中朗讀。

這場「耶誕節聚一起」活動將於平安夜在英國獨立電視台（ITV）播出。

凱特王妃 王室 禮物 罹癌 耶誕節 英國

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