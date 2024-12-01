飛行1小時發動機出問題！紐航威靈頓飛雪梨班機 轉降奧克蘭

紐西蘭航空（Air New Zealand）表示，一架原定從紐西蘭威靈頓飛來雪梨的航班，今天因發動機問題轉降紐西蘭奧克蘭。

路透社報導，紐西蘭航空航班營運負責人皮爾斯（Hugh Pearce）在聲明中表示：「從威靈頓飛往雪梨的NZ249航班，在飛行大約1小時後就出現了發動機問題。」

皮爾斯表示，下午5時20分左右，發動機關閉，飛機轉向奧克蘭並安全著陸。皮爾斯還說，將對此事進行調查。

紐西蘭航空發言人表示，這架飛機是空中巴士（Airbus）A320。

總部位於奧克蘭的紐航上月表示，持續存在的發動機問題影響營收，2025會計年度上半年的收入預料將會下滑。

紐航擁有一支由108架飛機組成的機隊，除了國內線，還飛往澳洲、太平洋、亞洲和北美等地。