兌現承諾！拜登卸任前首訪非洲 關注抗衡大陸鐵路計畫

美國總統拜登（Joe Biden）今天啟程前往安哥拉，兌現任內訪問非洲的承諾。拜登將特別關注美國支持的一項重大鐵路計畫，該計畫目的是分散中國對於非洲重要礦產的高度掌控。

路透社報導，這項計畫部分資金來自美方貸款，它可將擁有豐富天然資源的剛果民主共和國和尚比亞，以鐵路連接至安哥拉的大西洋港口羅必多（Lobito），提供貨物出口到西方的快速且有效率路線。

剛果民主共和國坐擁大量的銅礦和鈷礦，這些礦物是電池與其它電子產品的關鍵組成要件。中國在當地已扮演重量級角色，這成為美國日益關注的問題。

曾在川普（Donald Trump）首屆政府任職的兩位官員說，雖然拜登此行是在總統任期的最後階段進行，但美國總統當選人川普可能會支持前述鐵路計畫，因此明年1月他重返白宮時，仍會是安哥拉的密切合作夥伴。

曾於川普首屆政府擔任國務院非洲事務局助理國務卿的納吉（Tibor Nagy）表示，川普對非洲可能會有兩項首要考量，首先是跟中國及俄羅斯的競爭，二者則是取得關鍵礦產。

納吉受訪時指出，羅必多大西洋鐵路（Lobito Atlantic Railway）同時顧及到前述兩項考量。

拜登預定明天早上短暫停留西非的維德角共和國，他與維德角總統會面後將飛往安哥拉，並進行為期2天的行程，預計4日造訪羅必多港。

安哥拉長期以來一直和中俄兩國保持密切關係，但最近與西方較親近。安哥拉官員表示，他們熱衷於跟任何可以促進經濟成長的夥伴合作，且期望前述鐵路計畫能刺激產業投資。