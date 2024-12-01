快訊

又1退役運動員擦邊？陸「泳壇女神」穿泳衣太性感遭批 本人傻眼回應了

影／體驗棒球打擊兩度揮空 奧運金牌馬龍靦腆：錯誤示範

兌現承諾！拜登卸任前首訪非洲 關注抗衡大陸鐵路計畫

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國總統拜登今天啟程前往安哥拉，兌現任內訪問非洲的承諾。圖為11月30日，總統拜登和第一夫人吉爾抵達馬裡蘭州安德魯斯聯合基地。美聯社
美國總統拜登今天啟程前往安哥拉，兌現任內訪問非洲的承諾。圖為11月30日，總統拜登和第一夫人吉爾抵達馬裡蘭州安德魯斯聯合基地。美聯社

美國總統拜登（Joe Biden）今天啟程前往安哥拉，兌現任內訪問非洲的承諾。拜登將特別關注美國支持的一項重大鐵路計畫，該計畫目的是分散中國對於非洲重要礦產的高度掌控。

路透社報導，這項計畫部分資金來自美方貸款，它可將擁有豐富天然資源的剛果民主共和國和尚比亞，以鐵路連接至安哥拉的大西洋港口羅必多（Lobito），提供貨物出口到西方的快速且有效率路線。

剛果民主共和國坐擁大量的銅礦和鈷礦，這些礦物是電池與其它電子產品的關鍵組成要件。中國在當地已扮演重量級角色，這成為美國日益關注的問題。

曾在川普（Donald Trump）首屆政府任職的兩位官員說，雖然拜登此行是在總統任期的最後階段進行，但美國總統當選人川普可能會支持前述鐵路計畫，因此明年1月他重返白宮時，仍會是安哥拉的密切合作夥伴。

曾於川普首屆政府擔任國務院非洲事務局助理國務卿的納吉（Tibor Nagy）表示，川普對非洲可能會有兩項首要考量，首先是跟中國及俄羅斯的競爭，二者則是取得關鍵礦產。

納吉受訪時指出，羅必多大西洋鐵路（Lobito Atlantic Railway）同時顧及到前述兩項考量。

拜登預定明天早上短暫停留西非的維德角共和國，他與維德角總統會面後將飛往安哥拉，並進行為期2天的行程，預計4日造訪羅必多港。

安哥拉長期以來一直和中俄兩國保持密切關係，但最近與西方較親近。安哥拉官員表示，他們熱衷於跟任何可以促進經濟成長的夥伴合作，且期望前述鐵路計畫能刺激產業投資。

川普 拜登 美國 非洲

延伸閱讀

俄烏怎停戰？澤倫斯基要找川普直接談：不希望溝通被居中破壞

川普內舉不避親 提名親家庫許納出任駐法大使

暗示雷伊不夠忠誠？川普提名心腹巴特爾接掌FBI

赦免國會暴亂者 川普選後能兌現嗎？已遭定罪的被告不安

相關新聞

中東又一戰火重燃 敘利亞難敵民兵 8年來首攻第二大城

「敘利亞人權瞭望台組織」表示，反對敘利亞總統阿塞德、由伊斯蘭武裝團體「沙姆解放組織」（HTS）領導的敘國民兵11月29日...

全球塑膠公約直擊／最後倒數 76國籲制定強力公約

全球塑膠公約最終輪談判（INC-5）預定今（1）日劃下句點，由76個國家組成、支持塑膠減產的雄心壯志聯盟（High Am...

罹癌化療後…凱特王妃第4度主持耶誕活動 信件強調愛是最佳禮物

英國凱特王妃（Kate Middleton）下週將在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）主持年度耶誕節頌歌活動...

羅馬尼亞國會大選在紛擾中登場 極右派可望有所斬獲

羅馬尼亞憲法法院上週裁決重新計算總統大選首輪投票的選票，民眾猶有餘悸之際，今天將重返投票所選出國會議員。極右派看好在選舉...

飛行1小時發動機出問題！紐航威靈頓飛雪梨班機 轉降奧克蘭

紐西蘭航空（Air New Zealand）表示，一架原定從紐西蘭威靈頓飛來雪梨的航班，今天因發動機問題轉降紐西蘭奧克蘭

兌現承諾！拜登卸任前首訪非洲 關注抗衡大陸鐵路計畫

美國總統拜登（Joe Biden）今天啟程前往安哥拉，兌現任內訪問非洲的承諾。拜登將特別關注美國支持的一項重大鐵路計畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。