喬治亞總統批政府不合法拒卸任 總理稱反對派想革命

喬治亞總統佐拉比契維利今天稱政府不合法，並表示下月任期結束時她不會離任。總理科巴伊澤則指控親歐盟（EU）的反對派勢力正在圖謀革命。

路透社報導，總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）領導的「喬治亞之夢」（Georgian Dream）11月28日發布聲明指出，由於歐盟「勒索」喬治亞，未來4年將暫停加入歐盟的談判。

喬治亞民眾一面倒支持加入歐盟，加入歐盟的目標也已寫入憲法，現在入歐談判突然凍結，在這個370萬人口的國家引發大規模抗議。

立場親歐的佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）表示，她的任期12月結束時，國會無權選出她的繼任者，她將繼續留任。

她的總統職位大多是象徵性質。

佐拉比契維利和其他批評政府的人士表示，10月26日「喬治亞之夢」以近54%選票贏得的選舉存有舞弊，其產生的國會也是非法的。

她說：「沒有合法的國會，非法的國會無法選出新總統，因此，不會舉行就職典禮，我的任期將持續到合法選舉產生的國會成立為止。」

科巴伊澤稍早指控反對停止入歐談判的人士是在策劃革命，就像烏克蘭2014年獨立廣場（Maidan）抗議活動一樣；那場抗議推翻了親俄羅斯的總統。

科巴伊澤說：「有人希望喬治亞重演這種情況，但喬治亞不會有獨立廣場。」