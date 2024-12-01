快訊

冷血男疑似虐待親生兒罪嫌重大 檢方羈押禁見獲准

烏克蘭驚爆20萬逃兵！有部隊全員「人間蒸發」外媒曝防線慘況

罐頭湯汁該倒掉嗎？食品業者稱下廚時能派上用場但須注意一事

喬治亞總統批政府不合法拒卸任 總理稱反對派想革命

中央社／ 特比利西30日綜合外電報導
喬治亞總統佐拉比契維利。圖／法新社
喬治亞總統佐拉比契維利。圖／法新社

喬治亞總統佐拉比契維利今天稱政府不合法，並表示下月任期結束時她不會離任。總理科巴伊澤則指控親歐盟（EU）的反對派勢力正在圖謀革命。

路透社報導，總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）領導的「喬治亞之夢」（Georgian Dream）11月28日發布聲明指出，由於歐盟「勒索」喬治亞，未來4年將暫停加入歐盟的談判。

喬治亞民眾一面倒支持加入歐盟，加入歐盟的目標也已寫入憲法，現在入歐談判突然凍結，在這個370萬人口的國家引發大規模抗議。

立場親歐的佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）表示，她的任期12月結束時，國會無權選出她的繼任者，她將繼續留任。

她的總統職位大多是象徵性質。

佐拉比契維利和其他批評政府的人士表示，10月26日「喬治亞之夢」以近54%選票贏得的選舉存有舞弊，其產生的國會也是非法的。

她說：「沒有合法的國會，非法的國會無法選出新總統，因此，不會舉行就職典禮，我的任期將持續到合法選舉產生的國會成立為止。」

科巴伊澤稍早指控反對停止入歐談判的人士是在策劃革命，就像烏克蘭2014年獨立廣場（Maidan）抗議活動一樣；那場抗議推翻了親俄羅斯的總統。

科巴伊澤說：「有人希望喬治亞重演這種情況，但喬治亞不會有獨立廣場。」

俄羅斯 歐盟 烏克蘭 職位

延伸閱讀

賴總統致敬亞利桑納號戰艦 花圈署名中華民國台灣總統

喬治亞示威愈演愈烈 親歐示威民眾與警察爆衝突

影／賴總統過境夏威夷 入境隨俗著「島衫」亮相

賴總統抵達夏威夷 州長、市長、警察局長都來接機

相關新聞

中東又一戰火重燃 敘利亞難敵民兵 8年來首攻第二大城

「敘利亞人權瞭望台組織」表示，反對敘利亞總統阿塞德、由伊斯蘭武裝團體「沙姆解放組織」（HTS）領導的敘國民兵11月29日...

全球塑膠公約直擊／最後倒數 76國籲制定強力公約

全球塑膠公約最終輪談判（INC-5）預定今（1）日劃下句點，由76個國家組成、支持塑膠減產的雄心壯志聯盟（High Am...

遭俄羅斯空襲！傳敘利亞反抗軍總司令喪生 阿塞德政變謠言起

伊斯蘭激進團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）為首的敘利亞反抗軍，日前從多方向發起猛...

喬治亞總統批政府不合法拒卸任 總理稱反對派想革命

喬治亞總統佐拉比契維利今天稱政府不合法，並表示下月任期結束時她不會離任。總理科巴伊澤則指控親歐盟（EU）的反對派勢力正在...

230人死、毀6.9萬屋 西班牙洪災滿月 民怨再批救災慢

西班牙發生毀滅性洪災至今滿一個月，這場災害已造成230人死亡；當局救災慢半拍引發眾怒，居民11月29日發起新一波抗議行動...

科索沃運河爆炸警逮8人 歐盟：恐怖行動

科索沃內政部長斯韋克拉（Xhelal Svecla）今天表示，1條供水給2座主要發電廠的運河發生爆炸，警方已逮捕8人。科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。