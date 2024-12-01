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冰島國會提前大選結束 政治版圖可能變化

中央社／ 雷克雅維克30日綜合外電報導

冰島提早於今天舉行的國會選舉，投票作業已經結束，中間偏左的社會民主黨預計將贏得最多選票，意味著政治版圖可能發生變化。

路透社報導，這個38萬4000人口的北大西洋島國自2017年以來政治相對穩定，且拜觀光業、漁業之賜，加上地熱和水力發電費用便宜、大幅減低煉鋁製造成本之下，人均GDP也躋身歐洲最高的國家之一。

然而，自2008年金融危機以來一直居高不下的通膨和借貸成本，已導致經濟放緩，日子愈來愈難過也成了選民最關心的議題。

而首都雷克雅維克（Reykjavik）附近一連串火山噴發，造成數以千計人流離失所、多出一筆又一筆的高昂基礎建設維修費用，也影響到觀光業。

根據冰島國家廣播公司（RUV）報導，儘管北部和東部地區遭遇暴風雪，所有6個選區的投票仍於格林威治標準時間2200結束，最終結果可能延至明天清晨公布。

選前民調顯示，過去7年執政的左派綠色運動（Left-Green Movement）、保守派獨立黨（Independence Party）和中間偏右進步黨（ProgressiveParty）的執政聯盟很可能被趕下台。

但今天投票作業結束後，初步結果顯示，在後期支持率飆升帶動下，總理貝尼狄克遜（BjarniBenediktsson）領導的獨立黨以略高於18%的得票率排名第2。

冰島國家廣播公司指出，緊追在後的是自由改革黨（Liberal Reform Party），得票率略低於18%。

2009至2013年間執政的中間偏左社會民主聯盟（Social Democratic Alliance），以超過20%的選票位居第一。

冰島大學（University of Iceland）政治學家奧斯卡斯多蒂爾（Stefania Oskarsdottir）上週受訪時表示：「我們已經擁有同一個聯盟7年了，現在大家似乎渴望政府中出現新面孔。」

冰島 得票率 投票

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