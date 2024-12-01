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遭俄羅斯空襲！傳敘利亞反抗軍總司令喪生 阿塞德政變謠言起

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊斯蘭激進團體「沙姆解放組織」總司令阿丘拉尼疑似遭遇俄羅斯空襲喪生。圖 /取自@Osint613在X的照片
伊斯蘭激進團體「沙姆解放組織」總司令阿丘拉尼疑似遭遇俄羅斯空襲喪生。圖 /取自@Osint613在X的照片

伊斯蘭激進團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）為首的敘利亞反抗軍，日前從多方向發起猛攻，俄羅斯迅速出動戰機協助敘利亞總統阿塞德，每日郵報引述敘利亞當地媒體報導，HTS總司令阿丘拉尼（Abu Mohammad al-Jolani）疑似遭俄羅斯空襲喪生。

路透報導，HTS這波迅猛的行動在11月30日拿下阿勒坡民用機場，以及伊德利布省、哈瑪省數座關鍵城鎮，這是2020年以來反抗軍首次占領機場這類設施，敘軍承認數十名或甚至上百名官兵喪生，還有數百萬人流離失所；另外約有300名反抗軍士兵被殺。

沙姆解放組織先前曾有「努斯拉陣線」之稱，被美國、俄國、土耳其等國列為恐怖組織

根據敘利亞祖國報（Al-Watan），HTS現任總司令阿丘拉尼在俄羅斯空襲地點建築內，現場已經設置安全警戒線，但尚未能證實身亡消息。

阿丘拉尼作為HTS中最有影響力的領袖之一，是敘利亞軍隊的頭號目標，官方懸賞金高達790萬英鎊，相當於台幣3.3億元。

另外每日郵報稱，反抗軍正在向首都大馬士革前進，未經證實的報導稱，大馬士革郊區發生槍擊，有關阿薩德政權發生政變的謠言四起。

俄羅斯 恐怖組織 敘利亞 空襲 美國

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