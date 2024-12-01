全球百大最佳城市出爐！台北排名曝光 日本、中國各3地上榜

一個國家的正副總統隔空互嗆，副總統甚至揚言自己一旦遭遇不測，已預先安排殺手要取總統的項上人頭。這不是串流平台播出的白宮宮鬥劇碼，而是馬拉坎南宮的「茶壺內風暴」，女主角是菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte-Carpio）前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的長女，有意成為下屆總統。 這齣宮鬥劇的男主角是總統馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ），這場糾紛不是單純的個人或家族恩怨，更牽涉到華府與北京的代理人戰爭。

2024-12-01 10:00