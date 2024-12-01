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全球百大最佳城市出爐！台北排名曝光 日本、中國各3地上榜

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台北獲選為全球百大最佳城市第76名。路透
台北獲選為全球百大最佳城市第76名。路透

2025年全球最佳旅遊城市報告出爐，英國倫敦憑藉世界知名博物館和精彩夜生活在270多個大城市中脫穎而出，獲選為全球最佳城市冠軍，亞洲僅東京和新加坡打進前五名，分別拿下第4和5名，台灣台北入選第76名，但在餐飲方面獲得第22名成績。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份報告由行銷顧問公司Resonance與市場調查機構Ipsos合作編撰，針對超過270個全球城市的宜居性、宜人度和繁榮度進行整體表現排名，具體指標涵蓋文化、景點、夜生活、餐飲與國際名譽。

巴黎以享譽盛名的觀光購物勇奪亞軍，第3名則是文化大熔爐紐約拿下；前十大最佳城市中有6個位於西歐，包含羅馬（6）、馬德里（7）、巴塞隆納（8）和柏林（9）。

台灣僅台北入選前百大，報告描述，作為珍珠奶茶、蒙古烤肉與鼎泰豐米其林星級小籠包的故鄉，還有師大夜市和RAW和Mume等高級餐廳，讓台灣在餐廳方面排第22名，而宜人度（51）和宜居性（56）也表現均衡，展現讓人輕鬆享受生活的高品質。

在亞洲方面，以東京排名最靠前，繁榮度也拿下第6名，還有大阪（42）與名古屋（81）都打入排行榜，但是不見京都。

另外，首爾和曼谷分別位列第16與32名，中國大陸北京（36）、上海（61）和香港（97）等地也入圍。

北市 景點 烤肉 珍珠奶茶 餐廳 馬德里

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