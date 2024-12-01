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喬治亞示威愈演愈烈 親歐示威民眾與警察爆衝突

中央社／ 特比利西30日綜合外電報導
法新社報導，數以千計的民眾今天聚集在首都特比利西（Tbilisi）進行連續第3晚的抗議活動，已見有不少人在活動中被捕。法新社
法新社報導，數以千計的民眾今天聚集在首都特比利西（Tbilisi）進行連續第3晚的抗議活動，已見有不少人在活動中被捕。法新社

法新社記者現場目睹，今天在喬治亞國會外警察和示威民眾之間爆發暴力衝突；群眾抗議政府在選後危機中，延後加入歐洲聯盟談判的決定。

法新社報導，數以千計的民眾今天聚集在首都特比利西（Tbilisi）進行連續第3晚的抗議活動，已見有不少人在活動中被捕。

自從執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）宣稱贏得10月26日國會選舉以來，這個黑海國家便陷入動盪。親歐盟的反對派指控這場選舉造假。

穿著防暴裝備、戴著面罩的警察在採取驅散行動時，向投擲煙火的抗議民眾發射橡皮子彈、催淚瓦斯和水砲。另外，國會大樓的窗戶也見到火焰冒了出來。

示威群眾在特比利西的主要大道上設置路障。

喬治亞全國多座城市也舉行抗議活動。

喬治亞內政部表示：「警方將依法對每一起違法行為作出適當回應。」

過去兩天，喬治亞執法部門取締抗議人士，向示威者發射水砲和催淚瓦斯，已有100多人被捕。

喬治亞總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）日前宣布喬治亞不會在2028年前尋求展開歐盟入會談判，引發反對派的憤怒回應。

批評者指責執政十多年的「喬治亞之夢」近年來帶領國家遠離了歐盟、向俄羅斯靠攏，但喬治亞之夢否認了這項指控。

外交部、國防部和教育部等數百名公務員，以及多名法官發表聯合聲明，抗議科巴伊澤的決定。

約有160名喬治亞外交官指責科巴伊澤的決定違憲，導致喬國「陷入國際孤立」。一些大使辭職以示抗議。

俄羅斯 外交部 歐盟 警察

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