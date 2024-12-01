敘利亞人權團體：反抗軍拿下阿勒坡國際機場
敘利亞反抗軍近日對政府軍發動猛攻，敘利亞人權瞭望台組織今天表示，反抗軍拿下阿勒坡的民用機場，以及伊德利布省、哈瑪省數座關鍵城鎮。這是反抗軍首次占領機場這類設施。
法新社報導，根據敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights），政府軍撤退後，沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）及其結盟派系掌控阿勒坡大部分區域、政府機構和監獄，甚至「控制了阿勒坡（Aleppo）國際機場」。這座機場位於敘利亞第2大城阿勒坡東南郊區。
敘利亞人權瞭望台組織指出，反抗軍在伊德利布省（Idlib）與哈瑪省（Hama）推進，在未遇任何抵抗的情況下，奪下數十座戰略城鎮。
敘利亞人權瞭望台組織談到，反抗軍與政府軍近日作戰導致至少327人喪命，死者多為戰鬥人員，但也包括44位平民。
敘利亞軍方也證實，反抗軍已進入阿勒坡「大部分區域」，且政府軍有數十人陣亡，另有其他人受傷。
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