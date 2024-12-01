俄伊自顧不暇 敘利亞難敵民兵

「敘利亞人權瞭望台組織」表示，反對敘國總統阿塞德、由伊斯蘭武裝團體「沙姆解放組織」（HTS）領導的敘國民兵十一月廿九日攻入敘國大城阿勒坡。這是自二○一六年以來，敘國民兵首次回到阿勒坡。

在十一月廿九日幾小時內，民兵就在未遭遇敘國政府軍抵抗下，掌控逾半個阿勒坡。HTS曾和凱達恐怖組織有所連結，握有位於敘國西北部的許多地盤。據傳幾支由土耳其扶植的武裝團體也加入這波對阿塞德政府的突襲。

紐約時報報導稱，自十一月廿七日起的三天激烈衝突已造成雙方二百五十多人喪生，而當天正是美國及法國居間達成的以色列與黎巴嫩六十日停火協議生效首日。

路透十一月卅日引述二位軍方消息人士報導，阿塞德重要盟友之一的俄羅斯已承諾提供敘國政府更多軍援，新的軍備武器將在接下來七十二小時內開始運抵敘國，以阻擋民兵。法新社報導說，截至十一月廿九日，民兵及其盟友已控制敘北五十多座城鎮和村莊，並進入阿勒坡西部地區。

敘國政府十一月卅日關閉阿勒坡機場並封鎖所有通往該市的道路。敘國第二大城阿勒坡人口約二百萬，是二○一一年敘國內戰爆發前的製造業中心。敘國政府二○一六年在俄國與伊朗等盟友支持下奪回阿勒坡，俄國空軍二○一五年在敘國部署，以助戰阿塞德。

由於俄國正入侵烏克蘭，伊朗及其支持的黎巴嫩真主黨等「抵抗軸心」也正面對以色列步步進逼，以媒耶路撒冷郵報分析，因為阿塞德政府的孱弱，加上自顧不暇的伊朗已減弱對大馬士革的支持，敘國政府可能丟掉阿勒坡，這將是HTS數年來給阿塞德最重的一擊。