菲律賓、德國同意簽署國防協議 因應北京南海行為

美聯社30日報導，德國與菲律賓近日同意儘快敲定國防協議，允許兩國進行聯合軍演並出售德國武器給馬尼拉，以因應中國大陸在南海與日俱增的侵略行為。菲律賓國防部長鐵歐多洛更斥責大陸為局勢緊張的根源。

德國與菲律賓防長在聯合聲明中強烈反對「以武力或脅迫片面擴大主權主張」，還重申「對《聯合國海洋法公約》中航行、穿越自由及其他和平利用海洋的堅定承諾」。研擬中的國防協議將允許德國與菲律賓進行聯演、武器銷售、安全資訊分享，以及更密切的合作。

鐵歐多洛在記者上表示，「南海衝突原因只有一個，就是中國非法、片面的企圖將大部分南海納為內海。這是情勢緊張的唯一原因」。德國國防部長佩斯托瑞斯則強調德國支持2016年國際法庭的仲裁裁決，裁決是以歷史為由，並依據《聯合國海洋法公約》所做出，宣告北京在南海的大部分主張無效。

佩斯托瑞斯補充，「我們要做的不只是維護《聯合國海洋法公約》，還要為緩和局勢做出貢獻，只有保持包括中國在內的所有溝通管道暢通，才有可能實現」。