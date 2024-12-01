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談判倒數 塑膠公約初稿挨批無約束力

聯合報／ 特派記者邱怡瑄／釜山報導

全球塑膠公約最終輪談判（INC-5）邁入倒數廿四小時，各國談判代表和主席昨日一整天私下磋商，以期找出共識，但公民團體持續被拒於討論之外。有鑒於INC-5談判表定今天結束，觀察員們推論昨天午夜前會發布另一版條約內容，截至記者截稿前，委員會並無釋出新版本的公約內容。

「我們處於待命狀態。」全球焚化爐替代方案聯盟（GAIA）塑膠政策專員皮哈加特說，因觀察員無法參加非正式會議，場外對討論方向、哪些談判代表在場或不在場的揣測滿天飛。要等到拿到最新版本文件，才知道這兩天的談判是否有利制定積極的公約，現在不確定的事太多，也充滿謠言和錯誤資訊。

於此期間，觀察員團體繼續解析INC主席前天釋出的公約初稿。雖各方關注議題不同，大多肯定「塑膠減產」被寫入，但得面臨「全有全無」的風險。「生產」條文之外，其他條文相對薄弱，如化學品條款用字模糊，連微塑膠、塑膠製品等名詞定義也有多個版本。

綠色和平資深政策顧問契坦-威爾許指出，財務條款薄弱，也缺乏規範已開發國家提供開發中國家資金的義務；塑膠化學品相關條文充滿許多代表「文字尚待修改」的括號；議事規則以共識決為前提，也可能會為了讓各方同意降低公約強度。

國際減塑聯盟「解開塑縛」（Break Free From Plastic）報告指出，公約初稿對「人權」相關措辭軟弱無力，特別是對原住民和受影響社區，也缺乏保護廢棄物接收國的貿易措施。許多在前一版非正式文件的「應當（shall）」字眼，被改為語氣弱的「應該（should）」或「如適用（if appropriate）」，將許多強制措施變成自願行動，同樣可能弱化約束力。

廢棄物 文件 財務

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