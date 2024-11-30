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緬甸軍向泰船開火…漁民驚慌跳水1人溺斃 拘禁漁船31人原因曝光
泰國國防部30日發布聲明，指控緬甸海軍朝泰國漁船開火，造成1人溺水身亡，隨後緬軍拘禁31名船員。目前泰國外交單位正交涉人質釋放事宜，並評估是否有違反國際法。
國防部聲明指出，泰國漁民的2艘船駛入緬甸領海內4至5.7海浬內作業，遭到緬軍攻擊。3名漁民驚慌下跳入水中避難，1人溺死，另2人為泰國海軍救起。其中1艘載有31名漁民的船隻遭緬方扣押，目前泰方正與緬方協商放人中。
泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）也證實正與緬方交涉，並評估是否違反國際法；泰國漁業部門則警告漁船在接近他國領海時務必小心。
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