快訊

教育部最新統計！近7成高中師持碩士以上學歷 教團點2問題仍未跟上

曾專門為老師加值學歷 台師大裁撤「時代眼淚」教學碩專班

聽新聞
0:00 / 0:00

緬甸軍向泰船開火…漁民驚慌跳水1人溺斃 拘禁漁船31人原因曝光

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
泰國國防部30日發布聲明，指控緬甸海軍朝泰國漁船開火，造成1人溺水身亡，31人遭拘禁。圖為緬甸海軍勤務後靠港停泊，非新聞中船艦。（路透）
泰國國防部30日發布聲明，指控緬甸海軍朝泰國漁船開火，造成1人溺水身亡，31人遭拘禁。圖為緬甸海軍勤務後靠港停泊，非新聞中船艦。（路透）

泰國國防部30日發布聲明，指控緬甸海軍朝泰國漁船開火，造成1人溺水身亡，隨後緬軍拘禁31名船員。目前泰國外交單位正交涉人質釋放事宜，並評估是否有違反國際法。

國防部聲明指出，泰國漁民的2艘船駛入緬甸領海內4至5.7海浬內作業，遭到緬軍攻擊。3名漁民驚慌下跳入水中避難，1人溺死，另2人為泰國海軍救起。其中1艘載有31名漁民的船隻遭緬方扣押，目前泰方正與緬方協商放人中。

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）也證實正與緬方交涉，並評估是否違反國際法；泰國漁業部門則警告漁船在接近他國領海時務必小心。

國防部 泰國 海軍 漁民 緬甸

延伸閱讀

獨／軍區與學生車相撞女昏迷 遭爆延誤送醫 海軍說話了

【TOP5清邁住宿推薦】精選泰國清邁自由行飯店，近尼曼路市集／機場，輕鬆享受清邁星級飯店服務！

台灣BL劇闖國際 「彈一場完美戀愛」登泰國電視

賴清德主持海軍水星營區啟用 看潛水員水中電銲驚呆了

相關新聞

緬甸軍向泰船開火…漁民驚慌跳水1人溺斃 拘禁漁船31人原因曝光

泰國國防部30日發布聲明，指控緬甸海軍朝泰國漁船開火，造成1人溺水身亡，隨後緬軍拘禁31名船員。目前泰國外交單位正交涉人...

菲律賓、德國同意簽署國防協議 因應北京南海行為

美聯社30日報導，德國與菲律賓近日同意儘快敲定國防協議，允許兩國進行聯合軍演並出售德國武器給馬尼拉，以因應中國大陸在南海...

美俄關係惡化？ 俄副外長：莫斯科對重啟核試「抱持開放態度」

俄羅斯媒體今天稍早引述俄國外交部副部長雷雅布可夫表示，鑑於美國深具敵意的政策，莫斯科對是否重啟蘇聯解體以來首次的核試爆抱...

海廢無國界 南韓海廢研究機構OSEAN：東亞須合作

許多人都有去海邊淨灘的經驗。在南韓，這些關心海洋環境和垃圾議題的民眾，很有可能會成為海廢研究機構「我們的東亞海網絡（OS...

陸商船疑割斷波羅的海電纜 瑞典要求調查…陸外交部回應了

瑞典本周四（11月28日）就波羅的海電纜被切割事件正式要求中國協助調查。中國外交部發言人毛寧本周五（11月29日）在例行...

全球塑膠公約直擊／韓限塑啟示「忌政策反覆」 店家盼宣導

環境部在2018年提出「2025年限塑」目標，環境部長彭啟明日前坦言「可能沒辦法達成」，會依「全球塑膠公約」談判結果訂出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。