美俄關係惡化？ 俄副外長：莫斯科對重啟核試「抱持開放態度」
俄羅斯媒體今天稍早引述俄國外交部副部長雷雅布可夫表示，鑑於美國深具敵意的政策，莫斯科對是否重啟蘇聯解體以來首次的核試爆抱持開放的態度。
路透社報導，俄國外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）在被詢及莫斯科是否正考慮恢復核試時，他告訴國營新聞通訊社塔斯社（TASS）：「在不做任何預期的情況下，容我簡單說明，目前情勢非常棘手，（俄羅斯）正從各方面與各層面評估。」
今年9月，雷雅布可夫提及俄國總統普亭（Vladimir Putin）曾表示，只要美國不進行核試，俄羅斯就不會進行。俄羅斯自1990年、蘇聯解體的前一年以來，從未進行核試。
俄羅斯的核試場址位於北極海地處偏遠的新地島（Novaya Zemlya），前蘇聯曾在此進行逾200次的核試爆。
普亭去年簽署一項法案，正式撤銷對「全面禁止核子試爆條約」（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty）的批准。他表示，美國也簽署這項條約，但未批准，此舉的目的是確保莫斯科與華府步調一致。
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