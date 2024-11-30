海廢無國界 南韓海廢研究機構OSEAN：東亞須合作

許多人都有去海邊淨灘的經驗。在南韓，這些關心海洋環境和垃圾議題的民眾，很有可能會成為海廢研究機構「我們的東亞海網絡（OSEAN）」的公民科學家。從目視估計海廢體積，到即時拍照上傳垃圾位置，OSEAN運用附有表格和圖像的手冊及一系列公民教育，讓更多人投入海廢監測計畫。

「這可以提高大眾對海廢議題的認識與關注。」OSEAN創辦人洪善旭說。

洪善旭自1999年投入海廢領域，後來接觸到國際淨灘行動（International Coastal Cleanup，ICC），該組織透過公民協力搜集海廢數據。洪善旭2009年與夥伴建立OSEAN後，也以公民科學計畫為發展重心。

除了民眾自願參與，OSEAN也跟南韓超過七十個非政府組織合作招募參加者，並接受企業捐贈，推動海廢相關計畫。「通常企業會希望資金用在淨灘、垃圾清理等活動，OSEAN就用來讓合作單位招募人力和組織活動。」洪善旭說。

提到海廢，許多人都會想到卡在海龜鼻子中的塑膠吸管，或是被魚蝦吃進肚子裡的海洋微粒，但洪善旭說，人們光是對「海洋垃圾」的了解就不多，遑論關注塑膠在其中的角色。

數據指出，海洋垃圾有八成是塑膠。這讓OSEAN特別關心2022年聯合國大會決議制定的「全球塑膠公約」，從公約首輪談判（INC）就以觀察員參與。

「處理海洋汙染」是塑膠公約制定初衷，但比起海廢，塑膠減產更受關注。OSEAN十月出版的報告中，特別擔憂「海廢被公約談判邊緣化」。這周參加第五輪談判（INC-5）後，洪善旭說，幸好南韓政府有特別提出海廢問題，並建議漁具管理應該在條文中單獨列出。

洪善旭說，海廢會隨著洋流和風而動，需要各國通力合作。以東亞為例，台灣和韓國都受到來中國的海洋垃圾湧入，而台灣和韓國的海洋垃圾則會漂流到日本和太平洋地區。

洪善旭曾來台演講和進行海廢監測，與台灣的海廢組織及企業保持良好聯繫，去年也有台灣的政府人員前往OSEAN交流。在全球塑膠公約即將訂定之際，「我相信台灣能夠分享專業知識和數據，增強全球對海洋汙染問題的理解。」洪善旭說。