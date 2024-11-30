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日本10年處理近1.5萬件未爆彈 沖繩占逾3成居冠

中央社／ 東京30日綜合外電報導
日本過去在戰爭期間遭受轟炸，大量未爆彈問題直至今日仍無法解決。圖為宮崎機場10月發生未爆彈爆炸意外。圖／路透
日本過去在戰爭期間遭受轟炸，大量未爆彈問題直至今日仍無法解決。圖為宮崎機場10月發生未爆彈爆炸意外。圖／路透

日本過去在戰爭期間遭受轟炸，大量未爆彈問題直至今日仍無法解決。根據官方統計，陸上自衛隊近10年共處理1萬4840件未爆彈，其中以沖繩縣居冠，在所有都道府縣占比逾3成。

日本放送協會（NHK）報導，陸上自衛隊今天前往名古屋市區一處工程現場，拆除一顆約250公斤重的未爆彈引信並搬離現場。而就在昨天，自衛隊也到沖繩縣宮古島市處理2枚各約250公斤的未爆彈，這種到處發現未爆彈的情況在日本可謂屢見不鮮。

今天在名古屋市區被移除的這枚未爆彈，是10月17日在當地一處工程現場被發現。自衛隊今天派出未爆彈處理隊前往處理，花了約1小時30多分鐘順利拆除引信，在確認安全無虞後用吊臂移置自衛隊車輛，在中午12時42分撤離現場。

場景轉換到鄰近東京都的千葉縣柏市，今年1月、6月及7月各發現1枚未爆彈，這3枚都是在同一處國中校地內增建校舍工程現場所發現。

3枚未爆彈長度皆為110公分、直徑34公分、重量250公斤的美製炸彈，據稱未爆彈內未殘留引信。相關單位研判未爆彈來自太平洋戰爭時期，自衛隊都已完成回收。

根據歷史記載，柏市及其周邊地區，曾在1945年3月到8月遭受空襲。住在附近的60多歲男性感嘆說，「就算過了幾十年，還是可以感受到留存的戰爭痕跡」。

不僅如此，位於九州地方的宮崎機場今年10月2日上午8時左右發生滑行道爆炸塌陷意外，日本政府已確認原因是美製未爆彈爆炸。宮崎機場在二次大戰期間曾被建設為舊日本海軍機場，過去一段時間也陸續發現過未爆彈。

防衛省表示，根據統計，截至2023年度止的10年內，在陸地上發現並由自衛隊進行處理的未爆彈件數，總計有1萬4840件，而沖繩縣就有5406件，在所有都道府縣居冠，占比逾3成。

雖然從防衛省留存處理紀錄的1975年度以來，未爆彈處理件數有逐年遞減趨勢，但從2007年度後每年處理件數大多維持在1000多件。直到2023年度，時隔17年再度出現一年逾2000件的情況。專家對此表示，日本各地都有發現未爆彈的可能。

名古屋 日本 沖繩 自衛隊

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