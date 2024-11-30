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不安情緒高…免簽首日「赴中日客比陸客少」 外媒：憂治安及間諜法

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
對日本人免簽首日，從日本搭直航班機到中國的日本旅客，比中國旅客少。圖為成田機場資料照。圖／美聯社
對日本人免簽首日，從日本搭直航班機到中國的日本旅客，比中國旅客少。圖為成田機場資料照。圖／美聯社

中國今（30日）恢復了時隔4年半，對日本人短期入境免簽的措施。最長允許停留30天。讀賣、共同社等媒體報導，由於無差別殺人傷害案件頻傳，對中國大陸的不安情緒升溫，赴中的日本人能否大幅增加尚難預測。

免簽範圍是30天內商務、觀光及交流等目的，免簽措施暫定到明年底。讀賣報導，中國期待吸引來自日本的投資及觀光客，以拉抬經濟。

共同社報導，進駐中國的日本企業表示，到中國出差變得容易。30日下午從東京飛抵北京首都機場的50歲男性是滑雪教練，他說，幾乎每年都到中國參賽，以後免簽會很方便。派駐中國的44歲男性上班族也說，家人要來中國探親會很方便。

不過首日免簽，從日本搭直航班機到中國的日本旅客，比中國旅客少。關係人士說，對中國治安及因「間諜嫌疑」而被拘留的擔憂依然根深蒂固，日本人訪問中國的增加幅度難以預測。

到中國旅遊的東京上班族對共同社表示，免簽公布以後，他立刻買機票來遊覽，不過因安全方面的擔憂，遊客或許不會立刻增加。

日本國家旅遊局數據顯示，赴中國的日本人在新冠疫情前的2019年約為267萬人次。中國的大型旅行社稱，2019年赴中旅遊人數中，日本最多。新冠疫情爆發前，中國允許以旅遊或出差為目的且停留15天以內的日本人免簽入境，後因疫情在2020年3月暫停。

於此同時，日本未對中國人給予免簽優惠。北京的外交消息人士透露，中國曾要求日方採取與恢復對日免簽互惠措施。

免簽 日本 疫情

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