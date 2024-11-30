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喬治亞延後加入歐盟談判 首都連兩天街頭示威

中央社／ 喬治亞首都特比利西29日綜合外電報導

喬治亞政府推遲歐洲聯盟（EU）的入盟談判後，數以千計民眾連著兩天走上街頭抗議，警方今天朝示威民眾發射水砲和催淚瓦斯。

法新社報導，自從執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）宣布贏得今年10月國會選舉以來，這個黑海國家便陷入動盪。親歐盟的反對派譴責這場選舉造假。

親西方的總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）與執政黨關係緊張，她在電視轉播的全國演說中表示：「抗爭運動已經展開…我予以聲援。」

佐拉比契維利說：「我們將保持團結，直到喬治亞達成目標，也就是重返歐洲道路並舉行新的選舉。」

喬治亞總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）昨天發布聲明稱喬治亞不會在2028年之前尋求展開加入歐盟的談判，引發反對派憤怒回應，並掀起兩天的抗議行動。

法新社記者今天看見，鎮暴警察在首都特比利西（Tbilisi）朝國會外投擲雞蛋和煙火的親歐盟抗議民眾發射水砲和催淚瓦斯。

抗議民眾和警方後來爆發衝突，警方在國會外清場，毆打示威民眾，部分示威者則向警方投擲物品。

路透社報導，抗議民眾手持喬治亞及歐盟旗幟，試圖逼近蘇聯時代建造、造型猶如堡壘的國會建築，並向警察投擲煙火，但隨後被警察驅離至魯斯塔維利大道（Rustaveli Boulevard）及附近的歌劇院一帶。

午夜過後許久，仍有數以千計示威民眾與警方僵持不下，他們就地取材搭起簡易路障，大道上火焰四起。

前蘇聯加盟共和國喬治亞去年12月正式取得歐盟候選國地位。民調顯示，喬治亞8成人口支持加入歐盟。

歐洲各國和維權團體今天對喬治亞國內動盪表達關切。

國際特赦組織（Amnesty International）表示：「警方在特比利西的行動，標誌著對和平集會權利的又一次懲罰性攻擊。」

法國、英國、烏克蘭、波蘭、瑞典和立陶宛也紛紛表達關切。

歐洲理事會（Council of Europe）譴責所謂的「粗暴壓迫」，呼籲喬治亞「堅守歐洲價值」。

歐盟 警察

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