越南新增一直轄市 承天順化省2025升格順化市

越南國會今天通過決議，承天順化省於2025年升格為順化市，成為越南第6個直轄市。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南國會今天通過決議，承天順化省（Thua Thien Hue）將於2025年以順化市（Hue）之名升格為直轄市。升格後的順化市面積近5000平方公里，人口數約為123萬6000人。

順化市位於越南中部，轄內擁順化皇城等古蹟，人均所得與越南全國相比偏低。越南國會常務委員會表示，順化市的升格主要用意為弘揚與保護古蹟，都市化比率並非首要重點，而是側重城市發展的品質及永續性。

因此，自2025年1月1日起，越南將有6個直轄市，包括河內市（Ha Noi）、海防市（Hai Phong）、順化市、峴港市（Da Nang）、胡志明市、芹苴市（CanTho）。