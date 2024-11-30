川普返白宮 巴西極右翼前總統寄望趁勢再掌政權

巴西前總統波索納洛認為，美國總統當選人川普重返白宮，將有利於他自己重新掌權的希望；但波索納洛到2030年之前都被禁止擔任公職，目前也因涉及圖謀政變而被調查。

「華爾街日報」昨天報導，69歲的波索納洛（JairBolsonaro）2022年敗選前毫無根據地抨擊巴西投票制度，因而被禁止擔任公職，他期望川普施壓巴西法官延後實施這道禁令。

波索納洛在巴西利亞（Brasilia）黨部受訪時告訴「華爾街日報」：「川普回來了，這也是我們捲土重來的徵兆。」他證實有意再次參加2026年大選。

川普的辦公室尚未回覆置評要求，但「華爾街日報」提到，波索納洛與川普自本月初的美國總統大選以來一直密切聯繫。

極右翼民粹主義者波索納洛在2019年到2023年擔任巴西總統期間，常被稱為「熱帶川普」，他卸任後仍活躍於政治圈，近期還在10月市政選舉中為右翼自由黨（Liberal Party）助選。

和川普一樣，波索納洛也聲稱自己的官司是政治迫害。

巴西警方指控波索納洛參與2022年企圖阻止總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）就職的密謀，且知悉一項涉及暗殺魯拉的計畫。

警方在本週公布的報告中指控波索納洛與另外36名共謀者。巴西總檢察長正檢視這些指控，判斷證據是否支持刑事起訴。

波索納洛的支持者於2023年暴力攻擊政府機構，一如川普的支持者於2021年擅闖國會大廈。

「華爾街日報」報導，波索納洛借用川普的著名口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA），說：「是時候讓整個美洲再次偉大了（Make All Americas Great Again，MAAGA）。」