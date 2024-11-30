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日本名古屋市區發現未爆彈 陸上自衛隊拆除引信

中央社／ 東京30日綜合外電報導
名古屋街景。圖／ingimage
名古屋街景。圖／ingimage

日本名古屋市區一處工程現場今年10月發現一枚重量約250公斤的美製未爆彈，陸上自衛隊今天上午開始進行相關處理作業，並在中午前完成引信拆除。

日本共同社報導，陸上自衛隊今天在名古屋市進行未爆彈處理作業，當局針對未爆彈所在半徑200公尺內地區進行管制，總計有約1900位居民成為疏散對象。

今年10月17日，名古屋市中區一處工程現場發現美製燃燒彈的未爆彈，長度約1.2公尺、重量約250公斤。未爆彈所在地點距愛知縣廳僅約750公尺，也鄰近名古屋城及政府機關所在地，當地高樓與公寓林立。

日本放送協會（NHK）報導，為了不讓未爆彈發生爆炸，陸上自衛隊從今天上午10起開始進行引信拆除作業。根據對策本部說法，引信已在中午前完成拆除。

當地區公所表示，待未爆彈引信被拆除且確認安全無虞後，就會解除針對半徑約200公尺範圍內的管制措施，最後再將未爆彈搬離現場。

名古屋 日本 自衛隊

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