科索沃爆炸案影響供電供水 政府控塞爾維亞襲擊

科索沃總理庫提（Albin Kurti）說，科索沃北部今晚發生爆炸事件，造成一條供水給兩座燃煤發電廠的運河受損；他將此案稱為鄰國塞爾維亞發動的「恐怖行動」。

這兩座燃煤發電廠產出的電力幾乎相當於科索沃全國用電量。

路透社報導，目前還沒有傳出有人受傷，爆炸原因也不明。這起爆炸也影響到飲用水供給。

塞爾維亞官員沒有回覆置評要求，路透社也尚未找到塞爾維亞涉案的證據。

庫提在電視演說中表示：「這是一起犯罪和恐怖攻擊，目的是摧毀我們的關鍵基礎設施。」他說，若供電問題無法在明天早上解決，國內部分地區可能無電可用。

庫提和科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）都將爆炸事件歸咎於塞爾維亞犯罪幫派，卻沒有提出證據，這顯示兩個巴爾幹半島國家之間的種族緊張情勢。

今天稍早，在近期發生兩起攻擊案後，科索沃警方宣布強化安全措施。在這兩起攻擊案中，有人在塞爾維亞人聚居的科索沃北部朝警察局和市政大樓扔手榴彈。目前不清楚這些事件是否有關聯。

當地媒體刊登的照片顯示，部分損毀的運河正在漏水，現場布署大量警力。

自來水公司Ibar-Lepenci負責人穆耶卡（FarukMujka）告訴當地媒體Kallxo，有人將一個爆炸裝置扔到運河裡，炸毀了一座橋的橋壁。

以阿爾巴尼亞族裔居多的科索沃經過近10年對抗塞爾維亞統治的游擊叛亂後，於2008年宣布獨立。但雙方關係持續緊張，主要是在科索沃北部，當地塞爾維亞少數族群不承認科索沃的國家地位，仍視塞爾維亞的貝爾格勒（Belgrade）為首都。