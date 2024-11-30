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愛爾蘭大選出口民調 執政聯盟有望連任

中央社／ 都柏林29日綜合外電報導

愛爾蘭今天大選出口民調顯示，最大在野黨新芬黨（Sinn Fein）有望贏得最多票，但中間偏右的兩大對手很可能將聯合取得足夠席次繼續執政。

路透社報導，出口民調顯示左翼的新芬黨得票率21.1%；總理哈里斯（Simon Harris）所屬中間偏右的統一黨（Fine Gael）21.0%，志同道合的執政聯盟夥伴共和黨（Fianna Fail）19.5%。

統一黨與共和黨在選前承諾不會找新芬黨合組執政聯盟。

選前民調顯示，這3大黨勢均力敵，愛爾蘭走向與上屆2020年大選大致相似的結果。

哈里斯選前推出105億歐元（約新台幣3660億元）福利預算，在競選期間開始發放給選民，得以送出這份厚禮要歸功於數以十億計歐元的外國跨國企業稅收。

然而哈里斯所屬的統一黨在選戰期間狀況百出，上週末網路上還瘋傳一段影片，片中可見哈里斯未回答一名惱火的護理人員提問，轉身離開。一連串事件使得他們在選前失去領先優勢。

聯合政府各黨也因未能將歐洲堪稱最健全的公共財政轉化為更好的公共服務而大失民心。

不過他們受益於新芬黨的支持率下滑，部分原因是新芬黨勞動階層基本盤不滿黨內相對自由派的移民政策。

統一黨與共和黨很可能將需要至少另一個小黨的支持才能達到多數。他們目前與綠黨（Green Party）聯合執政。

共和黨 愛爾蘭 民調

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