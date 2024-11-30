日本秋田熊入侵超市釀1傷 當局試圖捕捉
日本秋田市土崎港西地區一處超市今天一早6時20分左右發生熊入侵事件，造成40多歲男性店員臉部受傷，經送醫後無生命危險。不過，截至上午10時止，這頭熊仍未離開超市。
日本讀賣新聞報導，秋田市政府已在超市兩處出入口設置鐵籠陷阱試圖捕捉。
秋田縣警方表示，男性員工在連接超市賣場與倉庫間出入口附近遇熊襲，當時超市共有約20名員工正為開門營業進行準備。
這間超市位於距離JR秋田站約7公里的住宅區內，附近就是海港。
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