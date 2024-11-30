快訊

沒人保她了？周玉蔻被判刑想出國遭攔！郭正亮曝「丟包內幕」

好辛苦…張奕剛回台將近1年沒有薪水 1個月花不到5千

冷氣團減弱卻6.6度低溫 專家：餘威仍在 還有它加持

聽新聞
0:00 / 0:00

石破茂：願與中國進行各層面溝通、在可合作的領域合作

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
11月29日下午，日本首相石破茂在眾院全體會議上發表施政演說。 （共同社）
11月29日下午，日本首相石破茂在眾院全體會議上發表施政演說。 （共同社）

日本首相石破茂29日在國會發表施政演說，從外交和安全保障、經濟、內政等方面闡述執政主張。據澎湃新聞，石破茂在演說時表示，願與中國進行各層面的溝通。

演說中提到對華問題時，石破茂說，將基於全面推進日中戰略互惠關係，建構建設性、穩定的日中關係的大方向，與中國進行各個層面的溝通。另據觀察著網，關於對華政策，石破茂說，「將在雙方可以合作的領域進行合作」以推行「現實外交」。

據日本共同社，在外交和安保政策方面，石破茂表示將奉行「基於國家利益的現實外交」。他指出，日美同盟不僅讓日本受益，也讓美國受益，願與美國候任總統川普「坦誠討論，將同盟提升到新的高度」。

報導稱，石破茂在演說中未提及他一貫主張的亞洲版北約（NATO）構想，但著眼於修改《日美地位協定》提出將推進自衛隊對駐日美軍設施的共同使用。

澎湃新聞報導，在經濟方面，石破茂表示，將讓日本轉向由工資成長和投資驅動的成長型經濟。他說，將充分利用新資訊技術，推動地方上具有潛力的農林漁業、製造業、服務業的高附加價值化發展。他也表示，將鼓勵有積極性的高齡者、女性、殘障人士就業，打造一個不限於年齡、充分發揮個人能力和個性的社會。

在內政方面，石破茂表示將努力推動政治改革。由於自民黨和公明黨組成的執政聯盟在10月27日舉行的眾議院選舉中未能獲得過半數議席，石破茂內閣成為少數派內閣，因此他呼籲與在野黨達成廣泛共識。

11月11日，石破茂在國會眾參兩院首相指名選舉勝出，當選日本第103任首相。

日本 石破茂

延伸閱讀

日、德補貼晶片業 再砸重金

日相石破茂施政演說首重外交與安全 表明希望與川普對話

德政變惡政？年收入「103萬之壁」：日本朝野角力的稅收減免政策

中國可能對日本重啟免簽 日相表態無意與北京「脫鈎斷鏈」

相關新聞

石破茂：願與中國進行各層面溝通、在可合作的領域合作

日本首相石破茂29日在國會發表施政演說，從外交和安全保障、經濟、內政等方面闡述執政主張。據澎湃新聞，石破茂在演說時表示，...

紐西蘭斥資20億元…軍艦僅服役5年擱淺沉沒 調查初步結論出爐

紐西蘭皇家海軍軍艦「馬納瓦努號」（HMNZS Manawanui）10月初調查珊瑚礁時，在南太平洋島國薩摩亞近海沉沒。根...

魯拉會晤烏拉圭總統當選人奧爾西 談多邊關係

巴西總統魯拉和烏拉圭總統當選人奧爾西今天在巴西利亞會晤，討論雙邊關係以及南方共同市場與歐盟之間即將簽署的協定

立陶宛驅逐3名中國外交人員 雙邊關係再起波瀾

立陶宛外交部昨天宣布，中國駐立陶宛使館的3名外交人員為「不受歡迎人士」，已照會中國外交部，要求該人員於一週內離境。立陶宛...

美中台博弈／川普世界弱肉強食 現實主義當道我如何自處

美國總統當選人川普近日在社群平台X上宣布上任後將對中、加、墨三國加徵關稅的貼文，揭開了「交易外交」的序幕，對台灣來說，這是當頭棒喝，川普連親密盟邦加拿大都能夠這樣做，對台灣的高階晶片，以及巨額逆差，當然也可以舉起關稅巨棒威嚇。

波羅的海電纜疑遭陸商船切斷 立陶宛驅逐3名陸使館人員

波羅的海海底電纜最近遭切斷，中國貨船疑似涉及這起事件，立陶宛外交部今天宣布驅逐3名中國使館工作人員，未闡明確切原因，但提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。