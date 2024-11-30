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義大利留台校友歡聚 盼助深化台義關係

中央社／ 羅馬30日專電

駐義代表處昨天舉辦「義大利留台校友會」餐敘，約30位曾赴台灣進修的義大利各領域青年齊聚，分享對台美好記憶，其中多位目前在半導體高科技領域工作，盼成為台義友誼尖兵，協助深化台義科技經貿等關係。

駐義大利代表蔡允中、羅馬智慧大學教授史大福（Stefano Pelaggi）、華航駐義大利分公司總經理董希文、駐法國代表處教育組長陸美珍等出席餐會，希望透過交流激發更多「讓義大利看見台灣」的創意。

蔡允中致詞指出，今年是台義交流成果相當豐碩的一年，台灣獲得來自義大利政府的堅定承諾，在義大利擔任七大工業國集團（G7）輪值主席期間，G7重申對台海和平穩定的支持，以及對區域安全的關切，他代表台灣政府表達對義大利的感謝。

蔡允中表示，今年也是台義經貿交流豐收的一年，今年台灣對義大利投資增加，特別在高科技、汽車業、能源、醫衛等產業，這對雙方政府都是很棒的消息；此外，今年台義高層交流頻密，義大利5月派出代表團參加台灣總統賴清德的就職典禮，台灣亦持續有許多重要訪團來義大利。

董希文致詞指出，華航經營羅馬到台北的航線迄今已29年，2025將歡慶第30週年，華航預計推出一系列促銷活動，鑒於有些留台校友仍在念研究所或進修，華航針對31歲以下青年學生也有提供折扣，歡迎大家加入華航會員並追蹤臉書等社群帳號，就可持續掌握華航2025年的特殊優惠訊息。

史大福致詞時表示，義大利留台校友會是一個平台，讓所有曾到台灣進修過的義大利人相聚，不管校友在台灣是待幾個月或一年，希望各位都能把心中一部分的台灣帶回義大利。尤其此次參加者多半來自高科技領域，台灣半導體具全球領先地位，未來勢必能開拓更多合作契機。

陸美珍致詞指出，她很樂見義大利留台校友把台灣帶到義大利，期盼校友未來也能再度把義大利帶到台灣，因此她鼓勵大家登記加入台灣校友資料庫，以便未來持續收到在台就業進修的最新資訊。

陸美珍指出，她很欽佩義大利許多大學做了豐富的台灣研究，希望未來各地所做的台灣研究能更緊密連結，例如透過舉辦大型活動，集合各地做台灣研究的學者專家，藉此增加台灣議題在義大利的能見度。

史大福在餐會中場另介紹了台灣政治、社會、經貿的發展簡史，並安排問答時間，讓義大利留台校友提出問題與建議。有校友詢問台灣半導體產業成功，政府扮演了何種助力，也有校友評論指出，台灣科技產業發達不僅帶來經貿利益，對維護台海安全也很關鍵，因為未來作戰將愈來愈仰賴無人機等高科技軍事能力。

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