魯拉會晤烏拉圭總統當選人奧爾西 談多邊關係

巴西總統魯拉和烏拉圭總統當選人奧爾西今天在巴西利亞會晤，討論雙邊關係以及南方共同市場與歐盟之間即將簽署的協定。

奧爾西（Yamandú Orsi）在會議結束後的記者會發表聲明稱，下週在烏拉圭首都蒙特維多舉行的南方共同市場（Mercosur）峰會，將審查與歐洲的談判情況，南方共同市場對繼續與其他地區，特別是歐洲保持密切關係的可能性持樂觀態度。

奧爾西認為，面對動盪的世界、劇烈的變化和高度的不可預測性，南美國家之間的關係必須比以往任何時候都更牢固。

根據巴西總統府聲明，魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）在會見中對烏拉圭的民主行程和奧爾西當選表示滿意。

屬於左派「廣泛陣線」（Broad Front）聯盟的奧爾西24日在烏拉圭總統大選第2輪投票以些微差距勝出，擊敗中右派執政黨「國家黨」（National Party）候選人狄加度（Alvaro Delgado），標誌著魯拉的私交好友、烏拉圭前總統穆西卡（José Mujica）領導的政黨重新掌權。

奧爾西強調烏拉圭與巴西關係的重要性，並轉達烏國現任總統卡耶（Luis Lacalle Pou）對兩國夥伴關係滿意的訊息，無論民選政府如何，巴西始終願意與烏拉圭合作，這對烏拉圭來說很重要。

烏拉圭與巴西關係拉近被視為南方共同市場朝更強有力的聯合行動邁出的重要一步，而巴西、烏拉圭和玻利維亞政府站在同一陣線，也預示阿根廷右翼總統米雷伊（Javier Milei）主張的意識形態以及巴拉圭的保守立場可能遭到抵制。

奧爾西和魯拉的會晤不僅象徵烏拉圭和巴西雙邊關係振興，也象徵南美洲地緣政治重新調整，加強區域一體化，繼而對南方共同市場內部產生重大影響。