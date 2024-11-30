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立陶宛驅逐3名中國外交人員 雙邊關係再起波瀾

中央社／ 維爾紐斯30日專電
立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯。路透
立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯。路透

立陶宛外交部昨天宣布，中國駐立陶宛使館的3名外交人員為「不受歡迎人士」，已照會中國外交部，要求該人員於一週內離境。立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯表示，此為正常外交程序，不涉間諜行為。

立陶宛外交部新聞稿指出，此驅逐決定是根據相關機構提供的資料，認定這3名人員的行為違反「維也納外交關係公約」（Vienna Convention on DiplomaticRelations）、國際法以及立陶宛法律，但並未說明確切事由。

「不受歡迎的人士」（persona non grata）是國際外交術語，指禁止進入或留在這個國家的外國人。 對於受外交豁免保護的外交人員，宣布其為「不受歡迎的人士」是最嚴厲的制裁措施。

波羅的海（Baltic Sea）2條海底光纖通訊電纜日前在瑞典領海被切斷，疑與中國商船「伊鵬3號」（YiPeng 3）有關，立陶宛外交部此次驅逐中方外交人員的時機引發外界聯想。中國外交部昨表示，會配合相關單位調查。

據彭博（Bloomberg）報導，立陶宛國會議員、外交委員會主席莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）接受電台訪問時透露，這次驅逐屬於外交人員認證過期的例行程序，與間諜活動無關。

中國於2021年8月召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛方也召回其駐中國大使，以抗議立陶宛同意台灣以「台灣」之名設立代表處。在代表處正式成立後，中國稱立陶宛違反「一中原則」，將與立陶宛的外交關係降為代辦級，大使館改名為代辦處。

立陶宛候任總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）在國會大選後曾表示，新政府將尋求與中國恢復正常外交關係，包括再次互派駐地大使，中國外交部則回應已注意到立陶宛的表態。

彭博認為，這次立陶宛驅逐中國駐立陶宛外交人員，可能會讓兩國關係再度緊張。

立陶宛外交部新聞稿另外聲明，立方願透過協商來解決雙邊問題，希望雙方的外交關係能基於互惠和平等的原則，包括立陶宛在中國的外交代表權益。立國外交部也向中國提出臨時解決方案，依聯合國「特別使團公約」（Convention on Special Missions）的規定，確保中國使團能繼續履行基本領事、簽證和行政職務。

外交部 立陶宛 關係

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