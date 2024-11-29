成千上萬官兵心力交瘁！烏克蘭分析師警告逃兵問題只會越來越嚴重

美聯社報導，逃兵問題正讓急需人力的烏克蘭軍隊更加匱乏，並且在對俄戰爭的關鍵時刻削弱作戰計畫，可能讓基輔在未來的停火談判處於明顯的劣勢。

根據士兵、律師和烏克蘭官員的說法，面對一切想像得到的短缺，成千上萬的烏軍官兵心力交瘁，已經脫離戰鬥和前線陣地，逐漸銷聲匿跡。軍方指揮官和士兵透露，整個單位放棄崗位，讓防線難以防守，加速了領土的淪陷。

報導指出，有些士兵請病假後一去不回，飽受戰爭創傷的困擾，並因勝利前景黯淡而士氣低落。另一些士兵則是跟長官發生衝突與拒絕執行命令，有時候是在交火之中。

烏克蘭軍事分析師柯瓦倫科（Oleksandr Kovalenko）告訴美聯社，「這個問題極為嚴重，這是戰爭的第三年，這個問題只會越來越嚴重」。

儘管俄羅斯也一直在處理逃兵，但烏克蘭士兵的擅離職守揭示了困擾軍隊的根深蒂固問題，以及基輔處理戰爭的方式，從存在缺陷的動員計畫，到前線單位的捉襟見肘和空洞化。根據此前新聞，美國待退的拜登政府正敦促烏克蘭增加兵力與修改動員法，允許徵召18歲的人入伍。

烏軍第72旅的一名軍官表示，「很明顯，現在，說白了，我們已經從人民身上榨取了最大潛力」，並指逃兵是烏克蘭10月失去胡歷達爾（Vuhledar）的主要原因之一。

根據烏克蘭總檢察長辦公室的數據，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，超過10萬名士兵已經根據逃兵法遭到起訴。僅去年一年，就有近半數人擅離職守，基輔隨後發動了一場激烈且有爭議的動員計畫，政府官員和軍事指揮官坦承，此次動員已基本上失敗。

美聯社指出，在動員計畫開始之前，估計有30萬烏克蘭士兵參加戰鬥。所以，以任何標準衡量，烏國檢方的數字都高得驚人，而實際的逃兵人數可能要要高得多。一位知情議員估計，開小差人數可能高達20萬人。

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