談判倒數 塑膠公約初稿首見「減產」

全球塑膠公約最終談判（INC-5）進入最後倒數四十八小時，INC主席瓦迪維索昨天下午釋出條約初稿，「塑膠減產」的文字首度被寫入，但附註協商仍持續進行中。原訂昨晚舉行的全體會議取消，取而代之的是多個觀察員不得參與的閉門會議，令外界諱莫如深。

就在前天，由巴拿馬代表、共九十一個國家趕在小組討論最後一天，將支持塑膠減產的提案交給INC委員會，目前已有一○二個國家加入，相當於近六成INC-5談判國。相關文字出現在INC主席昨天釋出的條約初稿中，但該條文出現兩個文字選項，一是塑膠減產，另一個則是「該條文不存在」（No Article），顯示條文仍未取得共識。

綠色和平代表團團長福布斯指出，塑膠減產等文字是這份初稿唯一亮點，且對所有「想認真對待塑膠汙染」的國家來說，只是底線。包括塑膠生產條文在內，這份初稿針對不同主題陳列多種文字選項，仍待取得共識。看似兼顧各方意見，但福布斯認為，這只是為了避免引發反彈的緩兵之計，籲各國堅守立場。

原定在數個INC主席和談判代表的「非正式會議」後，昨晚七點會召開觀察員也能參加的全體會議，但下午臨時宣布取消。「我們的東亞海網絡（OSEAN）」研究員金慧珠是觀察員，她對INC-5召開一堆觀察員不得參與的非正式會議感到不滿。

「觀察員參加會議，不是只是坐著旁聽而已，而是替公眾監督談判過程。」金慧珠說，「在非正式會議，會討論非常重要的議題，觀察員卻不能加入，這讓人非常憂心。」

昨天上午共一四九個公民團體在談判會場外舉行聯合記者會，指俄羅斯、伊朗等「低企圖心國家」（low ambition coalition）正在阻撓談判，有心解決塑膠汙染的代表們應在最後關頭展現決心，不要妥協。