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聖母院火噬歷經5年修復 馬克宏哽咽謝工作人員：法國感激各位

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
法國總統馬克宏（右）29日在巴黎大主教于爾里克（中）和巴黎市長伊達戈（左）的陪同下參觀修復完成的巴黎聖母院。路透社
法國總統馬克宏（右）29日在巴黎大主教于爾里克（中）和巴黎市長伊達戈（左）的陪同下參觀修復完成的巴黎聖母院。路透社

法國巴黎聖母院2019年遭大火毀損後，歷經五年重建和翻新，即將在12月7日重新開放。美國CNN報導，法國總統馬克宏29日在第一夫人碧姬（Brigitte Macron）和其他官員的陪同下率先參觀聖母院，並在參觀後發表演說，向參與修復工程的工作人員表達感謝。

馬克宏表示，很高興能成為協助修復聖母院的人之一，並讚揚參與聖母院修復工作的超過1300名人員，「你們把灰燼變成藝術」。

馬克宏結束參觀聖母院時還發表了演說，向相關人員致敬，甚至感動到一度哽咽。他衷心感謝這些工作人員幫助他「履行在五年內重建巴黎聖母院的承諾」。馬克宏說：「你們做到了。這個成就使整個法國感到無比驕傲。我無比感激你們，法國也無比感激你們。」

巴黎聖母院 法國 火災 馬克宏

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