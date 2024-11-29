聖母院火噬歷經5年修復 馬克宏哽咽謝工作人員：法國感激各位

法國巴黎聖母院2019年遭大火毀損後，歷經五年重建和翻新，即將在12月7日重新開放。美國CNN報導，法國總統馬克宏29日在第一夫人碧姬（Brigitte Macron）和其他官員的陪同下率先參觀聖母院，並在參觀後發表演說，向參與修復工程的工作人員表達感謝。

馬克宏表示，很高興能成為協助修復聖母院的人之一，並讚揚參與聖母院修復工作的超過1300名人員，「你們把灰燼變成藝術」。

馬克宏結束參觀聖母院時還發表了演說，向相關人員致敬，甚至感動到一度哽咽。他衷心感謝這些工作人員幫助他「履行在五年內重建巴黎聖母院的承諾」。馬克宏說：「你們做到了。這個成就使整個法國感到無比驕傲。我無比感激你們，法國也無比感激你們。」