揚言行刺小馬可仕…菲副總統恐吃官司 菲總統：茶壺風暴而已

中央社／ 馬尼拉29日綜合外電報導
菲律賓副總統薩拉（左）和總統馬可仕（右）2022年6月30日在就職典禮上。路透資料照片
菲律賓副總統薩拉（左）和總統馬可仕（右）2022年6月30日在就職典禮上。路透資料照片

菲律賓副總統薩拉杜特蒂最近揚言派人行刺總統小馬可仕，在被調查幹員傳喚數日後，今天依然沒有現身，國家調查局長表示，對她的約談將延至12月11日，而且她不能免於起訴。

法新社報導，薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）上週末在記者會中聲稱，她的性命受威脅，若遭遇不測，已教唆某人行刺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr），雖然之後她說這是被斷章取義，不過25日還是被傳喚。

但過了傳喚最後期限，薩拉今天仍沒有現身，她的律師指出，當事人忙於參加「需要她緊急處理的公務」。根據法新社，該名律師意指一場已經取消的眾議院公聽會。

菲律賓國家調查局（National Bureau ofInvestigation）局長桑蒂雅各（Jaime Santiago）告訴記者，調查幹員對薩拉的約談將延至12月11日，而且她「無法免於起訴」。

另據路透社報導，菲律賓ABS-CBN新聞網今天引述該國眾議員卡斯楚（France Castro）指出，眾議員們打算針對薩拉背叛公眾信任、受賄與其他像是侵占等重罪提起彈劾指控。

小馬可仕告訴記者：「何必浪費時間在這上面？凡此種種無助改善菲國人民的生活，對我而言，這就是個茶壺裡的風暴而已。」

馬可仕與杜特蒂是菲國政壇實力雄厚的兩大家族，先前雙方結盟聲勢浩大，並支持小馬可仕2022年參選總統，贏得輾壓對手的大勝。

此後雙方的結盟關係瓦解，小馬可仕和他的表弟眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）與薩拉處處針鋒相對。

小馬可仕 杜特蒂 菲律賓 薩拉

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