防川普阻撓WTO秘書長人事案 現任伊衛拉提前獲續任

鄙視國際貿易規則的美國總統當選人川普即將重返白宮。在這樣的陰影之下，世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉今天提前獲得續任。

法新社報導，伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）是WTO首位女性和非裔秘書長，也是爭取秘書長一職的唯一候選人，幾乎篤定連任。

WTO發布聲明說，166個成員「今天同意賦予現任秘書長伊衛拉第2個任期」。

WTO表示，人事案在總理事會（General Council）閉門舉行的特別會議中獲得一致通過，70歲的伊衛拉成功連任。

伊衛拉當前任期將於明年8月底結束，新秘書長任命程序本來應當耗時數月，但由於她是唯一候選人，非洲國家呼籲加速程序，以利WTO籌備定於2026年在非洲中西部國家喀麥隆舉行的下一屆部長級會議。

香港辛里希基金會（Hinrich Foundation）高級研究員羅克威爾（Keith Rockwell）認為，WTO祕而不宣的目標是「加速此一程序，因為他們不希望川普團隊介入並與4年前如出一轍地否決她」。

WTO曾遭到第一任期時的川普政府無情攻擊，導致內部爭端解決上訴體系為之癱瘓，川普還揚言讓美國退出WTO。

川普已表明他將不遺餘力發動貿易戰，並揚言明年1月20日就職首日，就會對中國、加拿大及墨西哥開徵一系列關稅。

一名知情人士告訴法新社，伊衛拉連任案獲得壓倒性支持「不盡然因為大家愛戴她」，還不如說，WTO成員「擔心如果她沒有連任，屆時美國政府將會拖延人事案或封殺其他競爭者」，導致秘書長懸缺。