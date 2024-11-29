日英義次世代戰機開發計畫 傳將加入沙烏地阿拉伯
日本和英國消息人士告訴日本經濟新聞（Nikkei），日英兩國與義大利正在協商讓沙烏地阿拉伯加入其次世代戰機開發計畫，看中沙烏地懷抱資金並渴望加強自身國防工業。
日英義3國2022年12月啟動官民共同投入的「全球空戰計畫」（Global Combat Air Programme，GCAP），目標開發第6代戰鬥機並最晚在2035年部署，性能超越美國的F-35等當前最先進機型。
報導指出，預期沙烏地阿拉伯只會以「夥伴」身分加入計畫，而非與日英義有同等地位。
根據報導，日英義3國領袖本月19日出席20國集團（G20）巴西峰會時，討論了沙烏地可能加入戰機計畫；其後各方在英國倫敦進行相關工作對話，確認了沙烏地將加入，4方正努力最快今年底前敲定協議。
根據日英義已簽署的條約，全球空戰計畫的管理機關「GCAP國際管理組織」（GCAP InternationalGovernment Organisation，GIGO）很快將在英國成立。而沙烏地將在不更動條約及GIGO結構的情況下，加入計畫框架。
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